前港男梁裕恆憶做消防稱「每次出車都興奮」　遭網民轟抽水後致歉

大埔宏福苑發生五級大火，全港市民都非常感謝消防員奮不顧身滅火和救人，而2016年度落選香港先生梁裕恆，因多年前做過消防員，近日開post講自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火救援行動，卻因提起收前女友訊息及表示「每次出車都好興奮」，被網民轟失言，他於一日後發片致歉，澄清自己絕冇抽水之意，不過其後又刪走道歉post。



梁裕恆（左）2016年度曾參加香港先生選舉。

他貼出當年執勤時被拍得的新聞片段，發文：「還記得出動牛頭角大火的時候，收到已分手4年女朋友的的一個訊息『小心！』真的很感動 ！願你現在幸福快樂，過得安好！前日去到現在聽到測試 BA既聲音，好有feel！想當初真係好熱血，每次出車都好興奮，好有使命感！開心人生能參與過這工作！感謝師兄弟，同僚仍然在付出！出入平安！」

梁裕恆選港男前曾做消防員，有份參與2016年牛頭角迷你倉大火救援行動。（fb@flow leung）

梁裕恆近日發文：「還記得出動牛頭角大火的時候，收到已分手4年女朋友的的一個訊息『小心！』真的很感動！」又稱：「想當初真係好熱血，每次出車都好興奮，好有使命感！」網民轟他抽水。（Threads@flow_leung）

網民指每次消防員出動即是有意外發生，但他竟說「每次出車都好興奮」，極不恰當；亦有人指行內一般因意頭問題會講「去車」而非「出車」，且不少人留言批評：「唔講下當年去車，一落地拎架生就話整親，問你使唔使返局攞身份證，但原來已經一早成個背囊攞定上車，預咗搏工傷攞長病假幾年？」、「災難發生咗3至4日，淨係見你出po提及牛頭角火災都2次，既然你咁鍾意消防員呢份工，你點解轉行？」、「用災難嚟sell保險，怕唔怕你個仔睇你唔起呀？」

網民留言批評Flow抽水、搏流量。（Threads）

有不止一位網民指他當年出動時「架生都未拎就話工傷」。（Threads）

而梁裕恆昨晚終發文道歉，他回應網民多10大指控，否認抽災難水，純粹是有感而發，至於「出車」爭議，他回應：「最初出班去車感到興奮，相信是大部分新仔既感受，我們不是因有事故發生而感到興奮，而是因為訓練了半年，終於可以發揮自己的價值，有能力貢獻，有機會幫人而感到興奮。」

梁裕恆歸納了網民指控的「十宗罪」，並逐點回應，發文澄清及致歉，不過此帖文在不久後已刪走。（Threads@flow_leung）

他亦拍了一條約三分鐘的片，指早前帖文若令人有誤會或不好受，他在此道歉，重申沒想過抽水，只是因為大事發生回憶起以前的感受，對於「出車」失言，他解釋：「我所指嘅興奮出車，我諗好多新仔都有我呢一個感受，終於可以參與行動，終於可以貢獻自己嘅價值，操咗班咁耐，終於可以幫到人，做緊自己當時喜歡嘅工作。嗰個興奮開心係咁樣形容，並唔係我會想有咩事件發生，見到死人會好開心。」

梁裕恆拍了一條約三分鐘的片，對於「每次出車都好興奮」，他回應：「我所指嘅興奮出車，我諗好多新仔都有我呢一個感受，終於可以參與行動，終於可以貢獻自己嘅價值，操咗班咁耐，終於可以幫到人，做緊自己當時喜歡嘅工作。嗰個興奮開心係咁樣形容，並唔係我會想有咩事件發生，見到死人會好開心。」（Threads@flow_leung）

而「抽前女朋友」水，首先他認為只有舊愛有資格評斷他是否抽水，又說：「嗰一個係我拍咗十年拖嘅女朋友，當時分咗手四年，咁我都仲掛住緊佢，咁我就……當時收到佢訊息係好深感受嘅事實上係。我之後用咗八年時間先放低咗佢。」由於梁裕恆近年轉職做保險，網民覺得他想藉災難Sell保險，他則否認，先說自己在大火後有送物資，平時有做義工，今次都有同團隊講明不要將大火連繫至保險，他強調：「啲人話我出個Post為咗Sell保險，我成個Post裏面無提及任何保險。如果上一個關於銷售嘅保險係一月十……十一月十五號，相隔依家十五日。」片尾他再次道歉，不過其後他又再把道歉Post刪走。

梁裕恆否認抽前女友水。（Threads@flow_leung）