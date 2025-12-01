TVB收視｜《善心滿東華》籌得1.18億善款　124萬觀眾近5年最高

無綫公布上周（11月24日至11月30日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周黃金時段收視全面上升。

資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高23.7點（153萬觀眾），升4.5點，踞上周收視首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視17.8點（115萬觀眾），升0.5點；台慶劇《新聞女王2》最高收視20.5點（133萬觀眾），升1.4點；劉亦菲、李現主演外購劇《去有風的地方》最高收視15.5點（100萬觀眾），升0.3點；《帶阿姐看世界》最高收視12.5點（81萬觀眾），升0.3點；因應周三發生大埔宏福苑5級大火，涉及公眾關心重大事件，《晚間新聞》提早於10點半播映，最高收視15.3點（99萬觀眾），升3.1點。

《新聞女王2》最高收視20.5點。（《新聞女王2》劇照）

周六晚《善心滿東華》全台動員過百歌手藝員，共籌得1.18億元善款，全數撥入「大埔宏福苑事故愛心捐款」，最高收視19.1點（124萬觀眾）近5年最高，升2.3點。周日晚車婉婉主持《中年好聲音4 決戰美加澳》，最高收視20.4點（132萬觀眾），升1.1點；陳貝兒主持《無窮之路 V - 智行無疆》首播，最高收視16.3點（105萬觀眾），升1點。

《善心滿東華》中，曾志偉想略盡綿力，以個人名義同富聲文化公司合共捐出300萬港元，將善款推高至1億。（電視截圖）