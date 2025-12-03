甩拖準視后與高海寧拍劇被捕獲　短裙曬美腿線條驚艷網民：很完美

TVB兩大當家花旦張曦雯與高海寧近月經常身處澳門，為新劇《璀璨之城》進行外景拍攝，前者更因為拍攝工作，連台慶都未能趕及出席，認真搏殺！日前，兩人現身澳門街頭開工，隨即引來大批途人圍觀，有網民成功「野生捕獲」二人，並將生圖上載至社交平台，網民大讚兩位花旦的顏值超級抗打，當中張曦雯的一個背影更成為熱議焦點。

張曦雯與高海寧近日在澳門拍攝新劇《璀璨之城》，被網民野生捕獲。（小紅書）

似在拍攝相遇的戲份。（小紅書）

吸引不少人圍觀。（小紅書）

該網民遇到張曦雯與高海寧，興奮寫道：「超級lucky的一天，以為在澳門當特種兵的一天，沒想到還有意外收穫，姐姐們生圖超級抗打！ ！ ！又高又白還瘦！ ！ ！」從網民分享的生圖所見，當日拍攝一場兩人相遇交鋒的戲份。高海寧以一頭標誌性俐落短髮示人，身穿連身套裝配搭黑絲襪，腳踏高跟鞋，甚有女強人風範。而站她對面的張曦雯，更加「唔惹少」，雖然背對鏡頭，但同樣吸睛。她放下一頭長髮，身穿超短裙配襯幼跟高跟鞋，大騷修長美腿。

張曦雯美腿成焦點。（小紅書）

網民大讚張曦雯腿部線條完美。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

張曦雯雖然早前甩拖，與拍拖8年的混血男友Mark Brunyez分手，但回復單身的她，狀態似乎更勝從前，加上近年狂操普拉提，身形線條愈見緊緻，今次在生圖下，其「真實腿型」更是展露無遺。有網民仔細分析張曦雯的腿部線條，驚嘆在如此高的高跟鞋加持下，其小腿竟然毫無「蘿蔔」跡象：「穿這麼高的高跟鞋小腿卻沒有一點肌肉，真的厲害。」亦有網民附和道：「跟太高一般會露出繃緊的小肌肉，她沒有，證明腿真的很勻稱，很完美。」看來張曦雯平日的普拉提訓練成效顯著，即使在路人的鏡頭下，依然能憑一雙逆天美腿贏盡眼球。

張曦雯擁model身材。（IG圖片）

張曦雯近年愛上做普拉提。（IG截圖）

高海寧向來不吝嗇展示其火辣身材。（IG@sammkoling）

魔鬼身材。（IG@sammkoling）

據悉，《璀璨之城》劇情設定在澳門，官孝賢（張智霖飾）和官孝君（吳卓羲飾）兩兄弟，是集團兩大最高勢力，一直以來明爭惡鬥，瞄準澳門最高王者之位進發。由於父親官志琛（姜大衞飾）秉承「野心是美德、鬥爭被獎賞、貪婪被鼓勵、仇恨是善良」，官家全員惡人，沒有人想別人活得好。

高海寧透露劇中與張智霖會鬥智鬥勇。（劇照）

劇中人物關係錯綜複雜。（劇照）

劇中人物關係錯綜複雜，張智霖飾演的孝賢為瓦解弟弟孝君與其太太王雪瑩（張曦雯飾）的勢力，竟與洪海允（高海寧飾）結婚。原來，海允與雪瑩曾是閨密，但雪瑩為嫁入豪門，不惜從海允手上搶走孝君。孝賢與海允結婚亦是看中海允心中的仇恨欲加以利用。

張曦雯和高海寧感情要好。（IG圖片）