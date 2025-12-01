陳家樂自爆新婚後眼球出血險盲　停工五個月擔憂：盲咗點照顧太太

陳家樂近日為新戲《像我這樣的愛情》宣傳，接受傳媒訪問時，他大爆兩年前新婚後遇上人生低潮！他透露與連詩雅（Shiga）新婚後不久，曾因眼睛突然「出事」而險些失明，當時危急到要坐輪椅入急症室，更因此被迫停工5個月。

陳家樂主演的新戲《像我這樣的愛情》近日上映，他受訪時大爆兩年前險盲經歷。（資料圖片/陳順禎攝）

家樂憶述，有日他換好衫準備帶狗散步，突然感到眼睛劇痛，甚至「痛到嘔」。一向不愛看醫生的他痛到頂唔順，最終要坐輪椅被推入急症室，最恐怖的是，打了特效藥兩小時後，藥力散去情況反而更嚴重，其眼白全發紅，一睜開眼簡直嚇死老婆！後來經權威眼科醫生診斷，發現並非普通爆微絲血管，而是「眼球後方連接腦神經線部分出問題」，導致眼壓極高，醫生當時指病因未明，但診斷為有機會失明，令家樂晴天霹靂。

陳家樂指當時眼睛劇痛、痛到嘔，打完特效藥更眼白全紅，權威眼科醫生診斷他並非普通爆微絲血管，而是「眼球後方連接腦神經線部分出問題」，導致眼壓極高，有機會失明。（IG@carlosbb）

陳家樂要戴黑超遮掩，並秘密停工五個月，極力隱瞞病情。（IG@carlosbb）

面對可能失明的風險，加上手術風險極大，只能靠打針止血，家樂坦言當時心情跌落谷底，剛結婚的他更充滿恐懼，卻不敢與人傾訴，表示：「當時我就開始諗，如果盲咗以後點算呢？我要照顧父母同啱啱結婚嘅太太喎！」

與連詩雅新婚後即有失明危機，陳家樂十分恐懼：「當時我就開始諗，如果盲咗以後點算呢？我要照顧父母同啱啱結婚嘅太太喎！」（資料圖片）

為了不讓外界擔心，家樂選擇將病情保密，足足秘密停工五個月專心治病。他透露當時要食足3個月藥，副作用令他心跳加速兼失眠，出街要戴黑超遮掩，有人問起，他就訛稱是「踢波整親」。幸好這段艱難時期，老婆Shiga日日跑醫院無微不至照顧，才令他戰勝病魔，如今他雖已康復，但每年仍需覆診。