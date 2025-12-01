姜濤換走演唱會玩火海報　轉純黑設計疑避諱香港人大火傷痛

姜濤將於12月舉行第二次個人演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》，由於反應熱烈，早前更宣布加開至七場。演唱會主題「LAVA」意指熔岩，象徵承載與重生，姜濤曾表示熔岩同時具備水的流動性與火的熾熱，恰如他自身剛強與柔軟並存的性格。原本的宣傳海報亦配合主題，姜濤身處一片橙紅色的熊熊烈火之中，視覺效果具衝擊力；尤其動態版本中，火燄效果更不停搖曳舞動。然而，今日（1日）官方釋出的最新海報，火海完全消失，換成一張全黑冷色調的照片，相信是與近日大埔宏福苑大火有關。

在最新版本海報中，姜濤身穿黑色珠片西裝，背景由原本的漫天火光變成一片極簡的黑色背景，完全不見半點「火」的元素。雖然官方未有說明換海報原因，但不難理解是避免觸碰香港人傷口。大火造成嚴重傷亡，全港市民心情沉重，「火」字在刻下變得極為敏感。姜濤及其團隊顯然是為了顧及大眾感受，免讓市民「觸景傷情」或勾起不快回憶，寧願緊急「滅火」，換上一張沉實簡約的海報。

姜濤十分關心今次大火，日前透過東華三院捐出100萬港元用作緊急援助災民，表明「用作緊急援助火災受影響居民，前線消防和救援人員情緒健康支援」。而連同早前姜濤後援會捐出「7週年 Mini Keung's Charity Store」30萬盈利，姜濤與姜糖合共捐130萬港元賑災。此外，姜濤從個人品牌「To Zero」的系統搜索中，得知有粉絲居住在宏福苑，即主動私訊慰問，更謂：「透過同事知道了你的情況，希望你一切都好，有任何需要幫助的請和我們說。」

