宏福苑火災｜楊卓娜捐物資　回港再捐5萬元：積少成多

大埔宏福苑週三（26日） 發生五級大火，造成逾百人傷亡，數千家庭家園盡毀，全港哀悼，震驚各界。演藝界亦有不少熱心人士伸出援手出錢出力，為是次火災捐款，務求早日幫災民重建家園，體現出人間有情。TVB藝人楊卓娜（Lenna）除了捐物資外，今早（2日）亦有上載捐贈5萬元支票的照片，非常有心！

好有心！（IG/@lennayeung）

楊卓娜近年落力經營帶貨事業，她在IG寫道：「返到香港啦！終於做￼咗懸在心頭幾天的事！僅代表MallNatural 全體同事和支持我們平台的各位兄弟姊妹，為大埔宏福苑獻上一份綿薄之力，與受災的居民共渡難關。」

捐物資！（IG/@lennayeung）

全文如下：

返到香港啦！終於做￼咗懸在心頭幾天的事！

🙏￼僅代表MallNatural 全體同事和支持我們平臺的各位兄弟姊妹，🩷為大埔宏福苑獻上一份綿薄之力，與受災的居民共渡難關🩷

🙏 不懂豪言狀語，只知道￼復健，重建之路仍然漫長，即使十元八塊的捐助，如￼恆河沙數，能￼積少成多，哪怕是￼最微弱的星火，亦能￼燦燃暗黑的困途！

🩷 隨喜功德！愛心不分大小，一點點微光，彼此守望，不以善小而不為！一滴水雖小，但能￼匯聚成河；一顆心雖微，但能溫暖人間！🩷

🙏祈願逝者離苦得樂，生者早日走出陰霾，重拾對生命的勇氣和熱情！

🙏願我們在黑暗裡，成為彼此的小小光亮！

🙏願我們擁有愛分享的心，對世界回饋!

🙏願我們以感恩的心去創建更美好的社區，更美好的香港！