林夏薇丈夫莫贊生欠債逾1.35億元　遭頒不開始令破產期無限延長

TVB視后林夏薇的金融才俊丈夫莫贊生（Jason），今年4月因拖欠逾1.35億元（港幣，下同）貸款被頒令破產後，其破產期再遭無限期延長！

高等法院暫委法官林展程昨（1日）頒布「破產不開始令」，批准破產受託人的書面申請。由於莫贊生未有遵從法例要求提交財產資料，法庭裁定他的破產期暫時不會開始計算，意味著他將無限期地處於破產狀態，直至他向受託人提交所有資產、交易等相關資料，或法庭另作命令。

林夏薇在2015年嫁給金融才俊莫贊生，早前丈夫被頒令破產（VCG）

破產管理人署對破產不開始令的申請表示不反對，而答辯人莫贊生昨日並無律師代表到庭應訊。據了解，莫贊生被頒破產令，源於他曾為兩間公司——Double Winner Asia Limited及Forever Concord Limited擔保一筆1億元的貸款，該貸款用於購入山頂中峽道28號物業。然而，由於交易生變，兩間公司未能依期向借貸公司Athora Lux Invest S.C. SP及Apollo Credit Funds ICAV償還債務。作為擔保人的莫贊生因此被追討連本帶利共約1.35億元的巨額款項，並在今年4月被高等法院頒發破產令。

根據《破產條例》，一般情況下，破產人會在4年後自動解除破產。然而，若破產人未親身出席初次會面，或未在會面中提供所有關於其事務、交易及財產的合理要求資料，受託人有權向法庭申請「不開始令」。「不開始令」的效力，是將破產的相關期間延遲至破產人遵守條款後才開始計算，自動解除破產的日期將因此無限期押後。

案件編號：HCB 5428/2024

林夏薇去年底珠寶店開張。（資料圖片）

林夏薇去年底珠寶店開張，丈夫莫贊生和堂兄嫂林峯和張馨均在場。（資料圖片）