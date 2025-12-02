張繼聰周秀娜合演ViuTV新劇　火災前擬向宏福苑借場實景拍攝

大埔宏福苑周三（26日）五級沖天大火，造成多人傷亡，全城陷入傷痛之中，大埔居民目睹熟悉嘅建築物毀於一旦，更加是難以言喻。今日有網民在threads流出一張指是「宏福苑大火前最後一張公告」，而內容是關於該苑租將借出場地予ViuTV劇組拍攝工作，不少網民關注事事件，留言：「唔覺得仲會繼續拍，講真好恐怖」。

宏福苑火災前，業主立案法團擬發出通告，借用屋苑予ViuTV拍攝新劇。（threads截圖）

宏福苑業主立案法團於2025年11月8日發出通告，指ViuTV劇組向法團申請租用拍攝，當中涉及屋苑公眾地方及4個單位，而拍攝日期在本年11月中旬至明年1月中旬。發帖的網民表示暫時未知是那一齣劇，但有人表示可能是張繼聰和周秀娜主演的《小業主戰線》，劇集內容是講述小業主反抗法團圍標，以劇集反映現實問題。

ViuTV節目巡禮亦有介紹《小業主戰線》。（facebook@ViuTV）

《小業主戰線》由張繼聰和周秀娜主演。（facebook@ViuTV）

《小業主戰線》劇集內容是講述小業主反抗法團圍標。（facebook@ViuTV）

ViuTV在上月底舉行《ViuTV 2026節目巡禮》亦有介紹《小業主戰線》，其Facebook透露該原創劇是一部超寫實的民生議題，「一班香港地道小業主 圍標集團屋苑就好似社會爭鬥嘅縮影咁！究竟團結合力能唔能夠挑戰霸權？」除張繼聰、周秀娜、娟姐、駱振偉、陳子豐演出，據悉劇集已開工一個幾星期，不少網民留言：「唔知會唔會比上面煞停」、「成件事好諷刺」、「唔覺得仲會繼續拍，講真好恐怖」。