宏福苑大火｜鄭秀文拍攝工作難抽身　難過慚愧：什麼都幫不到

日前大埔宏福苑一場大火，奪去過百生命，過千人失去家園，震驚全球，香港人籠罩於悲傷之中。作為娛樂圈藝人，有錢出錢，有力出力，希望盡自己的能力幫助災民。天后鄭秀文（Sammi）今日發文，指自己拍攝工作難抽身，非常難過慚愧。

今日是宏福苑火災死難者「頭七」，續有大批市民到廣福休憩處悼念。（夏家朗攝）

鄭秀文在社交平台發文，坦承與全城市民一樣，心情連日來都感到「沉重和傷痛」，一股難以言喻的悶氣壓在心頭。面對近期發生的災難事件，她雖然必須履行從早到晚的拍攝工作，但她仍心繫災民，並分享了自己如何排除萬難，將這份無助化為祈禱的力量。

鄭秀文提到，在城市經歷「水深火熱」之時，她仍需日以繼夜地進行拍攝工作。在事發初期的無助與悲痛中，她眼見許多熱心市民親身到現場提供幫助、給予愛心，而自己卻被困在拍攝場地，「什麼都幫不到，非常難過慚愧。」這份身為公眾人物卻無法立即施援的矛盾情緒，讓她的內心倍感煎熬。

鄭秀文在社交平台發文，坦承與全城市民一樣，心情連日來都感到「沉重和傷痛」。 （IG：@sammi_chengsauman）

正當鄭秀文為此掙扎之際，她偶然在網上看到一則關於災民祈禱會的呼召。儘管心知翌日拍攝將持續到晚上九點，可能錯過祈禱時間，但她內心一直忐忑不安：「總希望拍攝能夠快點完成。」

奇蹟地，翌日拍攝竟然早收了半小時！她立即趕往，誰知卻去錯一個差不多名的教堂，但她並沒有放棄，馬上跑上車尋找正確地點。最終趕到教堂時，出席人數雖然疏落，只有十幾人，但Sammi強調同心更重要。在這個多小時的祈禱會裡，Sammi與一眾教友同心禱告，在「淚水中在祈禱中，把無助化成祈禱的力量」。她們在心願紙上寫下對災民、消防和醫護人員的祝禱：「求天父垂聽我們卑微的禱告。醫治這座城破碎的心。」