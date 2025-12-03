宏福苑火災｜劉倩婷任保良局管理層　親到支援站派發援助金及物資

大埔宏福苑發生五級大火，造成嚴重傷亡，數千家庭家園盡毀，全港哀悼，震驚各界。演藝界有不少熱心人士伸出援手出錢出力，為是次火災捐款，務求早日幫災民重建家園，體現出人間有情。日前保良局就聯同社福界心連心大行動，一連兩天在中華基督教會馮梁結紀念中學的臨時庇護中心設立支援站，為受災市民送上慰問及派發援助金及應急物資，當中新加入保良局擔任善業拓展、籌募及企業推廣總主任的前港姐冠軍劉倩婷（Sandy），亦有到現場落力幫手。

劉倩婷（Sandy）在2009年參選港姐勇奪冠軍後入行。（IG@sandy.lausinting）

出席晚宴。（IG@sandy.lausinting）

獲政府頒授榮譽勳章。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷於禮賓府出席勳銜頒授典禮。（IG@sandy.lausinting）

被政府授予榮譽勳章（MH）。（IG@sandy.lausinting）

加入保良局。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷在社交平台分享現場情況，並以英文寫道：「連續兩天在支援站發放緊急援助金和物資。一位坐輪椅的80歲老婦淚流滿面地說：我80歲了，無家可歸…🥺我們所有人都崩潰了。我已將她轉介至我們的保良局服務處…希望她一切安好🙏🙏🙏我們將繼續努力，盡我們所能提供協助。」相中所見，劉倩婷在現場派發物資，為災民送上保暖衣物及日用品等。

保良局聯同社福界心連心大行動，一連兩天在中華基督教會馮梁結紀念中學的臨時庇護中心設立支援站，為受災市民送上慰問及派發援助金及應急物資。（IG@sandy.lausinting）

新加入保良局擔任善業拓展、籌募及企業推廣總主任的劉倩婷亦有到現場。（IG@sandy.lausinting）

為災民送上保暖衣物及日用品等。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷在2013年與比她大16年的知名堪輿學家李丞責（James）結婚。（IG@sandy.lausinting）

一家四口幸福美滿。（IG@sandy.lausinting）

溫馨！（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷在2013年與比她大16年的知名堪輿學家李丞責（James）結婚，二人育有兩女，一家四口幸福美滿。近年已淡出幕前的劉倩婷，致力推廣慈善活動，曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長，榮獲2024年度世界傑出華人青年獎、2023年度十大傑出青年，去年獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」，早前更被政府授予榮譽勳章（MH），亦是史上首位香港小姐榮獲這個榮譽，並宣布加入保良局，擔任善業拓展、籌募及企業推廣總主任：「在新崗位上，我將致力拓展善業，連結企業與社會各界，共同開發更創新、長遠的慈善項目，將資源與關懷傳遞至社區每個角落。願更多學生在優質教育中成長，長者安享豐盛晚年，每個需要幫助的家庭感受支持與溫暖。💕」

劉倩婷曾任四屆「慧妍雅集」執行委員會會長。（IG@sandy.lausinting）

劉倩婷獲選為2023年十大傑青。（資料圖片）

曾獲2024年度世界傑出華人青年獎。（IG@sandy.lausinting）

去年獲頒「大灣區傑出關愛女企業家」。（IG@sandy.lausinting）

近年致力推廣慈善活動。（IG@sandy.lausinting）

創立「小小漢語普及愛教育基金」，致力為幼兒及多元族裔提供普通話及中華文化教育。（IG@sandy.lausinting）