劉德華老婆富貴表妹誕第三胎　嫁馬來西亞超級富二代四公子

天王劉德華太太朱麗倩的舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，陳志遠有11位子女，當中被指最得爸爸器重的女兒陳雪鈴（Chryseis Tan）獲封「大馬最美千金」。36歲的陳雪鈴2018年嫁馬來西亞超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq，二人婚後密密造人，早前宣布陀第三胎，昨晚（1日）陳雪鈴在社交網透露細仔出世，與老公及一對仔女喜迎BB的誕生。

朱麗倩表妹億萬千金陳雪鈴，與劉德華合照。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴昨晚在IG宣布喜訊，透露誕下第三胎，細仔已經出世。陳雪鈴分享多張溫馨的家庭照片，她與丈夫Faliq捧住BB仔的小腳，另一張就加上一對仔女，組成五口之家。今日凌晨，陳雪鈴在IG限時動態表示產後第三天，開心孕期已經結束。陳雪鈴以英文留言：「Arianna、Arman再加上你，我們珍貴的第三個寶寶出生啦！感恩！」

陳雪鈴宣布誕第三胎。（ig@chrystan_x）

組五口之家。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴2018年嫁馬來西亞超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq，二人婚後密密造人。（ig@chrystan_x）

唯美孕照。（ig@chrystan_x）

有指陳雪鈴（Chryseis Tan）最獲爸爸器重，年紀輕輕已幫父親打理家族生意得井井有條，成為旗下大型商場的CEO，同時創立自己的品牌，十分叻女。另傳她坐擁約30億港元身家，20歲就擁有第一架私人飛機，她曾在ig story分享她坐豪華私人飛機的照片，旁邊放了一個Hermès手袋，生活奢華勁貴氣！

陳雪鈴早前開生日會。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴早前開生日會。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴收好多靚花。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴在2018年嫁給大馬超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq。（ig@chrystan_x）

Faliq知道太太有喜，即睩大雙眼，表情趣怪。（ig@chrystan_x）

原來係驗孕棒，陳雪鈴懷上第三胎。（ig@chrystan_x）

將變一家四口。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴出入都係坐私人飛機。（ig@chrystan_x）

有傳陳雪鈴坐擁30億身家。（ig@chrystan_x）

經常外遊嘆世界。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴出入都係坐私人飛機。（ig@chrystan_x）

陳雪鈴出入都係坐私人飛機。（ig@chrystan_x）

有傳陳雪鈴坐擁30億身家。（ig@chrystan_x）

點擊睇更多陳雪鈴奢華生活：