Clockenflap年度完整陣容震撼面世！　重量級人馬做壓軸

Clockenflap 音樂及藝術節2025為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。作為香港最具標誌性的音樂及藝術節今年於 2025年12月5至7日 在中環海濱舉行，已公布陣容包括 VAUNDY, RICH BRIAN, JACOB COLLIER, FRANZ FERDINAND 及 BETH GIBBONS。近日完整音樂陣容震撼面世！多個強勢新增名字以及週六週日壓軸勁旅全面釋出，誓將為廣大樂迷帶來一個全年最精彩難忘的週末。

Clockenflap年度完整陣容。

Clockenflap年度完整陣容。

傳奇英國獨立搖滾天團 BLOC PARTY 將於音樂節週六壓軸時段送上珍貴的香港首演，大玩出道26年來無數經典大熱與精彩新曲；而週日壓軸重頭名字更有同樣首次來港演出的愛爾蘭 shoegaze 神級殿堂 MY BLOODY VALENTINE，誓將以其招牌迷幻音牆點綴維港璀璨夜空。不容錯過的香港首演還有J-pop界兩位最炙手可熱的超新星日本歌手，包括前另類J-pop偶像團體 You’ll Melt More! 成員 ANO ，以及來自人氣組合 Sexy Zone、現獨立發展的 KENTO NAKAJIMA 中島健人，兩位同樣將於週六登陸 Clockenflap 舞台。其他新公布名字包括美國獨立民謠搖滾英雄 BRIGHT EYES（日）、即將在明年二月舉行首個紅館個唱的本地人氣歌手及演員 JACE 陳凱詠（日）、治癒系中泰混血香港唱作女歌手 MOON TANG（五）和台灣獨立樂團 WENDY WANDER 溫蒂漫步（五），以及一系列匯聚了香港創意工作者與音樂人的跨界別特別合作等等。

全網爆紅

本年度音樂節特意邀來一眾近年在環球音樂界造成鉅大影響的音樂單位，締造一個匯集百億流量的音樂盛典。當中爆紅名字包括：帶來為 《鏈鋸人》等多部大熱動漫創作主題曲的J-pop新晉超級巨星 VAUNDY，他將在週五晚壓軸時段獻上日本以外的首次現場演出，機會難逢，樂迷萬勿錯過；與 bbno$ 合作2021年超熱單曲《edamame》的印尼饒舌巨星 RICH BRIAN（六）；獲獎無數的英國唱作奇才及多樂器演奏家 JACOB COLLIER（五）；日本前另類 J-pop 女團 You’ ll Melt More! 前成員、現為超人氣創作歌手及模特兒的 ANO（六）； 以70億流量全球熱爆單曲〈Let Her Go〉聞名的英國獨立民謠唱作人 PASSENGER（五），以及創作20億播放量 viral 神曲〈comethru〉的美國歌手 JEREMY ZUCKER（日）。

Clockenflap 向來匯聚全球最頂尖獨立音樂大軍，今年領頭單位有壓軸週六夜的倫敦獨立搖滾先驅 BLOC PARTY，是次更是樂迷期待已久的香港首演；還有同樣重磅、創作出 《Loveless》、《Isn’t Anything》 等教材級 shoegaze 大碟的愛爾蘭迷幻噪音搖滾神枱殿堂 MY BLOODY VALENTINE，將會擔任週日重頭壓軸，相信足以令不少樂迷夢想成真；同樣首次登陸香港的還有前 Portishead 主音兼 trip-hop 先驅 BETH GIBBONS（六）、極具影響力的美國傳奇長青 Art-pop 樂團 SPARKS（五）及曾被廣譽為「新 Bob Dylan」的傳奇美國獨立民謠組合 BRIGHT EYES（日）。週日則將會迎來蘇格蘭獨立搖滾天團 FRANZ FERDINAND，時隔12年光榮重登 Clockenflap 舞台；以及加拿大後搖殿堂 GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR 亦將隆重首次登陸 Clockenflap。

蘇格蘭獨立搖滾天團 FRANZ FERDINAND

開創潮流的前衛先鋒

Clockenflap 今年再度精心挑選了一連串深具獨特風格與前衛氣息的音樂單位，包括：加州 indie 樂團 TV GIRL（日），將為樂迷送上融合 lo-fi 質感、加州陽光氣息、迷人旋律與懷舊 sampling 的流麗曲調；法國樂團 L’ IMPÉRATRICE（六）將以 pop + 電音 + nu-disco 的舞曲，讓樂迷手舞足蹈；美國最受樂評喜愛的創作歌手之一 的Gen Z獨立搖滾唱作才女 SOCCER MOMMY（六）。還有糅合 neo-soul 及 indie-folk 的泰國唱作歌手 PHUM VIPHURIT（六），及以神級結他技術與極具節奏感的結他拍打爆紅網路的波蘭結他手 MARCIN（日）。

美國最受樂評喜愛的創作歌手之一 的Gen Z獨立搖滾唱作才女 SOCCER MOMMY

Clockenflap 今年再度嚴選頂尖日本音樂陣容，展示日系音樂的多元活力，除了 VAUNDY（五）和 ANO（六），值得 J-pop 迷期待的還有創作出串流數字破億嘅超人氣名曲 〈Bunny Girl〉的 AKASAKI（六）和前 Sexy Zone 成員 KENTO NAKAJIMA 中島健人（六）。其他從日本飛來的單位包括 indie-pop 活力女子樂團 CHILLI BEANS.（六）、熱血 J-Rock 殿堂 ELLEGARDEN（日）和樂風深受 Marvin Gaye 啟發之流麗 City-pop二人組 離婚伝説RIKON（六）。

日本 indie-pop 活力女子樂團 Chilli Beans

Clockenflap 精心搜羅了來自香港、台灣及亞洲地區最新最紅的音樂單位，本地代表包括週五的創作歌手 PANTHER CHAN 陳蕾 及迷人又治癒的港泰混血流行女歌手 MOON TANG，及週日的人氣歌手 JACE 陳凱詠。亞洲方面則有華語流行樂壇天王 YOGA LIN 林宥嘉（日）、獨立搖滾樂團 WENDY WANDER 溫蒂漫步（五）、曾被譽為「年度怪物新人」的唱作女歌手 ANDR（日）和funk jazz 樂隊 ROBOT SWING（六）。

Kento Nakajima 中島健人

今年 Clockenflap 特意促成了一系列獨一無二的本地樂手 crossover 合作，可謂只此一家，甚至可一不可再，包括網絡新世界領頭羊 JFFT 聯乘兩位本地新生代 rapper BILLY CHOI 和 KI CHAN （六）、隱性emo歌手 LAI YING 麗英 + 爵士團體 FOUNTAIN DE CHOPIN 翻騰三周半（六）、以及hip-hop 組合 M4GANG 摩四青年 的特別告別演出，他們將與知名本地薑 hip-hop 二人組 FAMA 農夫 攜手合作（日）。

有農夫。

Clockenflap 今年繼續全力照顧電音狂熱分子，帶來一眾多元前衛的頂尖電音單位，以強勁節拍喚醒樂迷的跳舞因子。德國超經典 electro-house 二人組 DIGITALISM (DJ SET)（五）將於週五晚打頭陣為派對升溫；週六由英國 techno 傳奇 DAVE CLARKE（六）和比利時 synthpop 怪才 BOLIS PUPUL（六） 接力引爆舞池；週日則有Ibiza 傳奇夜店 Space 駐場 DJ / 監製、來自英國的 SPECIAL REQUEST（日），以及近年火速冒起的英國日裔 DJ RIRIA（日）。