盤點TVB超過一年冇拍劇當紮男星　大部分過馬來西亞或做歌手

最近有網民以「盤點超過一年冇拍tvb劇嘅tvb/邵氏親生仔(12月 update)」在討論區出post，引起不少人一起討論。當中有幾位其實都是無綫（TVB）的當紮男星，但在TVB已經一開無開劇，但並不代表他們真的沒工作，以下立即大家看看！



黎諾懿對上一部劇為2024年的《婚後事》，該劇早於2022年中拍攝完成。不過其實他今年有參與馬來西亞Astro在2025年製作的一部中文劇集《義和》，更是男主角，與李佳芯領銜主演。

黎諾懿與李佳芯再度合作。（《BB來了》劇照）

林正峰對上一部劇集是客串《巨塔之后》，還有一套小戲份的《非常檢控觀》未播，不過兩套完成拍攝距離王今都有一年，不過林正峰今年將主力放在內地，更有機會做男一演「皇帝」。

今年《萬千星輝頒獎典禮2025》林正峰再度打入「飛躍進步男藝員」提名行列

袁偉豪對上一部客串的《刑偵12》已經是上年年中拍攝完畢，但就有去廣州去演唱會，有跟港姐去馬來西亞拍外景，最近有透露亦將要去馬來西亞開戲。

袁偉豪早前到廣州開騷獲得好評。（IG圖片）

陳山聰對上一部劇已經是2024年中拍攝完畢的《廉政行動2024》，不過在內地有一部《掃毒風暴》根據資料是在2024年底或2025年初拍攝完畢。而他今年在澳門舉行30周年紀念音樂會，亦有去馬來西亞開拍賀歲片《媽媽又要嫁》，最近在內地開新短劇《青霧》。

陳山聰早前到馬來西亞拍戲被捕獲。（小紅書）

羅天宇在今年台慶劇《金式森林》做重要戲份，不過劇集已是上年9月完成拍攝，其他作品只有《玩轉粵東粵北懶人包》，以及與陳懿德的緋聞。

羅天宇都有商演。 (公關提供)

蕭正楠在《巨塔之后》只有很少戲份，該劇在上年9月完成拍攝後，一直都未有新劇接拍。不過今年他榮升爸爸，自然將時間放更多在家庭上，亦有與好兄弟曹永廉在內地穿州過省搞音樂會。