宏福苑大火｜前線消防員揭火場內氧氣樽僅頂到30分鐘：出入15分鐘

香港大埔宏福苑發生火災，演藝圈各界紛紛悼念。梁思浩主持《直播零接觸》期間，提到睇新聞睇到4點都未能入睡，並念經文回向居民。節目又訪問了前線消防員憶述火場艱巨情況，原來氧氣樽最多只能頂到30分鐘。

梁思浩主持的《直播零接觸》訪問了前線消防員憶述火場艱巨情況。TVB截圖）

《直播零接觸》中訪問了前線消防員「強哥」，「強哥」以不出樣形式接受訪問，並由主持人讀出其分享。「強哥」提到，火場中由火苗蔓延至大火「只係一至兩分鐘嘅時間，係好快。」而消防員在火場期間要穿上的「黃金戰衣」防火服，高達40至50KG，能抵受1000度高溫。消防員所孭的氧氣樽用量不多，「你見咁重孭喺身，其實喺火場內僅僅只能維持30分鐘，因為火場裏面充滿煙、火，佢哋需要唞氣。同埋佢哋要非常有意識去用，因為佢哋都知道有幾多氧氣剩低，因為佢哋入得去，都要出返嚟。所以佢哋入去只可以15分鐘，出嚟只可以15分鐘。」

原來氧氣樽最多只能頂到30分鐘。（TVB截圖）

另外，「強哥」提到做得消防員，「有心理準備有時係救到人，有時候救唔到人。所以佢哋做嘅時候心理質素好重要，佢哋會同自己講『我係幫緊人。』同埋不斷鼓勵自己，我已經盡咗力去做。同埋有時見到同事、同僚，對一啲事件耿耿於懷，都會互相扶持、關懷。」他最後指，如市民真的想幫手，「最好就係繼續提高防火意識。」