慧妍雅集捐100萬予消防處福利基金　曹敏莉︰讓前線獲實際支援

慧妍雅集對「大埔宏福苑」火災一直密切關注並深感痛心，日前趙雅芝、陳法蓉和曹敏莉已合共捐出70萬港元；截至今日（3日）為止，慧妍雅集共籌得1,211,533 元善款，並將陸續分批捐出，對受火災影響的居民及救援團體深表關懷，並向所有受影響人士致以最深切慰問。同時，衷心感謝連日來消防及各政府部門的救援工作。

為提供最即時及實際的援助予前線支援單位，慧妍雅集率先向香港消防處福利基金捐款 100 萬港元，款項將直接分發予殉職消防員家屬及火災中受傷的消防員，以支援其醫療開支、康復治療及家庭生活 。（資料圖片）

事件中，感謝前線消防員日以繼夜的救援，得知消防員何偉豪先生於執行任務時不幸殉職，多名消防員受傷，令人深感惋惜與悲痛。為提供最即時及實際的援助予前線支援單位，慧妍雅集率先向香港消防處福利基金捐款 100 萬港元，款項將直接分發予殉職消防員家屬及火災中受傷的消防員，以支援其醫療開支、康復治療及家庭生活 。

慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉小姐表示﹕「本會期盼傷者早日康復，並祝願所有受影響人士能夠逐步走出傷痛，重拾生活。是次安排將善款直接交予消防員，希望可以讓受影響的前線救援工作者盡早獲得實際支援。此外，本會亦已預留撥款予支援受影響災民，給予適切的關懷；災後支援工作之路漫長，本會略盡綿力，望與社會大眾一同為受災人士緩解困境，共渡難關。」

陳法蓉、曹敏莉、趙雅芝、向海嵐親自將捐款送往香港消防處總部大廈。

本會前會長趙雅芝小姐：「災難無情人有情，向用生命守護家園的消防員們致敬。」

信託委員會委員陳法蓉小姐：「對於今次火災深感難過，向火災救援中的前線人員致以崇高敬意，危難時刻，守望相助，願受災居民早日渡過難關，重建家園。」

本會特此感謝各位善心人：

慧妍雅集前會長趙雅芝小姐 $500,000

慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉小姐 $100,000

慧妍雅集信託委員會委員陳法蓉小姐 $100,000

無名氏 $200,000

無名氏 $200,000

趙雅芝小姐影迷 $111,533

合共籌得善款 $1,211,533，餘下善款將陸續用於災後支援工作。

在這段充滿挑戰及艱難的時期，慧妍雅集與全港市民同心同行，凝聚愛與力量，為有需要人士送上適切支援，共同守望相助。