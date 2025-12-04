圈中猛人大爆移加遭追稅險破產　願賭服輸：的確做錯又無知

「阿旦」鄭丹瑞近日踏入七十大壽，快將榮升外公的他依然「永不言休」。為慶祝70歲生日兼入行半世紀，阿旦推出新作《我失敗，希望你成功》，大方分享五十年來在演藝生涯中的高山低谷及珍貴經驗。

素以「精明」見稱的鄭丹瑞，竟也曾因移民加拿大的決定險些「一鋪清袋」。1992年，阿旦一家四口（與太太育有兩女）因一次溫哥華拍戲機會，看中當地環境適合女兒成長，於是舉家移民，阿旦自此展開「太空人」生活，港加兩邊走，更在內地密密搵銀。

鄭丹瑞大女兒鄭瑤與Jacob Chan設家宴。

鄭丹瑞女兒鄭瑤與Jacob Chan舉行婚禮

然而，數年後加國政府一次「突擊」追稅，令他跌入人生谷底。阿旦憶述：「可以說是一鋪清袋，也想過申請破產。」他引述會計師指，加拿大稅局「很好」，會等你安頓後才「突然開你file，查你這數年究竟做什麼的、賺過多少錢。」

最終阿旦選擇「願賭服輸」，一次過清繳所有稅款。「只怪自己的確做錯又無知，忘了現實很多暗湧，那我便跟會計師指願賭服輸，將所有都給了他們再回來香港。」這次教訓令他徹底改變對溫哥華的看法，直言「並不是想像中般！」

歷經被稅局「清袋」一役，阿旦坦言：「其實那一刻，我真的什麼都沒有。」幸得貴人相助，他感恩道：「我很感激商台，幸好那時俞琤叫我回來做COO（營運總裁）！」讓他得以重啟事業。值得一提的是，阿旦因長期穿梭香港與加拿大當「太空人」，最終未能取得加國國籍，不過太太及兩名女兒則早已擁有。