前TVB小生近照精神爽利氣質儒雅　曾停工10年一度暴瘦面黃惹擔憂

現年58歲的陳錦鴻曾為TVB當家小生，曾參演不少劇集，包括《創世紀》、《刑事偵緝檔案IV》等，塑造了無數經典角色，但他一度為了照顧自閉症兒子而息影，直至近年低調復出，主力在內地登台吸金。早前有網民在社交平台曬出與陳錦鴻的合照，並寫道：「好喜歡鴻哥拍的《創世紀》。」相中所見，身穿Polo短袖、戴着黑框眼鏡的陳錦鴻，氣質儒雅，他更笑容滿面地搭住對方膊頭合照，相當親民！

陳錦鴻與羅嘉良曾合作拍攝《創世紀》。（影片截圖）

至今都是經典。（影片截圖）

陳錦鴻與佘詩曼曾合作拍攝《雪山飛狐》。（影片截圖）

氣質儒雅。（小紅書圖片）

同粉絲合照。（小紅書圖片）

簽名。（小紅書圖片）

簽名。（小紅書圖片）

陳錦鴻與DJ太太杜雯惠育有一子，但囝囝陳駕樺（Edgar）經診斷患有自閉症，而陳錦鴻就決定停工10年照顧囝囝，與太太親自教導及陪伴兒子學習同成長，去年陳錦鴻接受劉雅麗YouTube頻道訪問時分享停工感受：「呢10年時間我當自己喺屋企扮演一個角色，每日都演緊戲，所以無論佢做錯、表達得唔好或者唔理解都好，我都好有耐性、好好笑容，Keep住自己嘅情緒去面對佢，我當扮演一個角色，如果唔係我好容易俾佢影響到情緒或者作息。」而兩人的努力亦有回報，陳駕樺曾考獲全班第一、全級第二的佳績，近年更專注於鋼琴發展，不但順利通過鋼琴8級考試，更已學至演奏級程度，今年7月，他更舉行人生首場公開售票的鋼琴獨奏會，毫不怯場！

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

好爸爸好媽媽！（微博@杜雯惠ADA）

曾出書分享經驗。（微博@杜雯惠ADA）

去年陳錦鴻接受劉雅麗YouTube頻道訪問時，囝囝陳駕樺亦有現身。（YouTube影片截圖）

2019年陳錦鴻復出與鄧萃雯合作拍攝ViuTV劇集《婚內情》。（視覺中國）

陳錦鴻近年甚少在香港公開露面，但他曾被捕獲頭髮稀疏、膚色蠟黃，十分憔悴，因而惹來不少人擔心其身體狀況，但他其後就回應強調身體沒大礙。去年陳錦鴻曾現身與佘詩曼、羅嘉良、許紹雄等聚會，又曾與歐陽震華、黎芷珊、杜燕歌與韓馬利夫婦等一起為許紹雄太太龍嬿慶祝生日，當時的他似乎消瘦不少，不過如今陳錦鴻再度露面，不但精神爽利，而且身形Fit爆，狀態極佳！

陳錦鴻前年7月與多年好友吳毅將同場演出，但膚色蠟黃的陳錦鴻，與面色紅潤的吳毅將形成了鮮明對比。（影片截圖）

陳錦鴻在2020年於內地登台時，亦曾因暴瘦兼面黃黃而傳出身體有問題。（影片截圖）

好拍檔！（Facebook圖片）

齊聚餐廳打邊爐！（IG圖片）