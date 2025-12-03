宏福苑大火｜盧瀚霆捐首場個唱門票加專輯盈利　拒受一切花籃應援

大埔宏福苑上周三 (11月26日) 發生五級大火，造成逾百人傷亡，災情嚴重，震驚各界，全港哀悼。演藝界有不少熱心人士紛紛伸出援手出錢出力，為是次火災捐款至不同的組織，務求早日幫災民重建家園，體現出人間有情。除了香港的藝人，內地、台灣、甚至日韓都有藝人響應捐款賑災，藝人捐款數字連日來不斷上升。

韓國男團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON，原名權志龍）都有捐款港幣100萬元（IG@xxxibgdrgn）

本地人氣男團MIRROR成員亦各自以自己方式對災民作出支援，姜濤、盧瀚霆 (Anson Lo) 早前已各自捐款100萬予慈善機構。Anson Lo損出100萬予「仁濟緊急援助基金」賑災，他亦婉謝粉絲在場外的應援，呼籲神徒將心意轉化為善款幫助災民。Anson Lo得知有神徒受災情影響，立即透過粉絲會送上物資，並親自以視訊通話問候，兼送上親筆信作鼓勵，相當有心。

Anson Lo (資料圖片)

Anson Lo（ansonlht@IG）

Anson Lo將於本月6-10日假亞博Arena舉行演唱會，今日 (3日) Anson Lo就於IG宣布將其演唱會首場門票及專輯《KINGDOM》的盈利捐出。他所屬公司MakerVille於官方社交平網發文宣布︰「各位歌迷及各界好友：《Anson Lo "Kingdom” Live 2025》將會如期舉行，並為了支持受災居民，我們將作出以下安排：本次演唱會的首場門票及專輯《KINGDOM》之盈利，將悉數捐予本地募捐平台。此外，本次演唱會亦將婉謝一切花籃、應援等饋贈。我們誠摯呼籲大家將這份心意轉化為善款，攜手為受火災影響的市民提供支援。我們會繼續以音樂陪伴大家，渡過難關。」