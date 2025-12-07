謝婷婷搬入複式新屋空間闊落設大露台　去年擲千七萬買豪宅收租

現年43歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，但就對Sara生父的身份封口不提。今年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊！今年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家，早前更一家搬入新豪宅，展開人生新篇章！
日前謝婷婷在IG分享新屋環境，並寫道：「Tell me a baby lives here...without telling me a baby lives here.」相中所見，豪宅佈置簡約，客廳有不少BB用品及玩具，更設有一個大露台，擺放了戶外梳化，落地玻璃設計採光度十足，相當舒適！其實謝婷婷之前亦曾分享豪宅內景，可見豪宅至少有兩層，客廳及開放式廚房空間闊落，更設有戶外大花園！
謝婷婷自2019年秘密誕女定居加拿大溫哥華後，生活低調，但財力依然不可小覷，有傳謝霆鋒在2017年豪擲約3,000多萬，送贈位於西環的「維壹」千呎豪宅給謝婷婷作為生日禮物兼嫁妝，去年謝婷婷以首置名義斥資1710.6萬港元購入跑馬地山光道新盤「THE ASTER」一個低層連平台特色戶，其後將單位以4.1萬元租出，可見她生活無憂。
