專訪｜佘詩曼曾被助導掟劇本兼粗口鬧：我忍住唔喊⋯⋯

佘詩曼現在是三屆視后，在內地亦十分吃得開，但她也曾走過一段極為艱難的起步期，飽受惡評與壓力，當年選美後即拍《雪山飛狐》，被當時時傳媒狠批不懂演戲兼「雞仔聲」，回想當時，阿佘坦言當年是一個大挫折。

除了演技被批評，阿佘初道時更被助導粗口問候兼掟劇本，「我忍住唔喊」；之後阿佘成為雙料視后，2011年離開TVB，嘗試跳出舒適圈，那就經歷懷疑人生。

「以前我一年請拍五、六套劇，突然間一年拍得一套，錢係揾多咗十倍，但會問自己點角咁少人揾我拍戲？係咪冇人再想睇我演戲？」

經歷著人生低潮時，阿佘看了一本書，那本書教她即使面對低潮，仍要學懂感恩，或者許有人好奇，低潮還可以怎樣感恩？「睇到嗰陣覺得黐綫，當時失業點揾十個好處去感恩？但原來係要我哋感恩其他東西，我哋有健康，朋友，親人，令你心情冇咁差，之後你就會向正面方向諗，慢慢我就走出自我懷疑⋯⋯」

場地：尖沙咀麗晶酒店

佘詩曼現在事業順利，原來也曾經懷疑人生，覺得自我價值很低。（陳順禎攝影）

一切從選美開始

佘詩曼入行經歷像電視劇，又是好朋友幫手報名，加上媽媽力勸之下，她就試一試，她還記得當時面試的情況「成排人坐喺前面一張長枱，跟住我就企喺中間，佢哋問一啲問題，其實我都唔記得咗佢哋問啲咩問題，緊張到癲咗，跟住問完之後呢，仲要換一套泳衣出嚟行個圈咁樣啦，呢個先至係最尷尬嘅事啦，因為當時年紀好細。」

即使硬著頭皮完成面試，她原本也沒打算認真入行。那時她同時考上了空姐，但最後選擇參選港姐。「我仲記得得搭緊地鐵，航空公司打電話嚟話：『你好啊，你就成功被取錄啦！』跟住我就話：『我參加港姐。』」

佘詩曼參加97年《香港小姐》奪得季軍，正式加入娛樂圈。（電視截圖）

初拍劇被傳媒狠批「雞仔聲」

成功摘下季軍後，阿佘立即投身劇集拍攝。然而，沒有科班訓練的她，演技初期卻備受批評，甚至被冠以「雞仔聲」的稱號，讓她感受到極大的挫折。「當然係極大挫折啦，即係全香港市民或者報紙都係咁講緊你，當時我以為呀。但係唔開心嘅。」

那時她剛拍完《雪山飛狐》，但又緊接拍其他劇，當時她急想辦法解決自己「雞仔聲」問題，當時楚原叔叫她在家大聲讀報紙，「其實佢係叫我大聲講粗口，但喺屋企大聲講粗口會嚇親隔離喎，於是我大聲讀報紙，練開咗把聲。」

佘詩曼拍劇初期被備批評，她很感激當時拍檔陳錦鴻，令她慢慢明白可謂演戲。《雪山飛狐》電視截圖。

被助導粗口鬧兼掟劇本

佘詩曼拍劇初期，除了被傳媒狠批外，更試過被助導無禮對待，她說：「當日佢叫我被原訂拍攝時間，再早到十五分鐘，但當時佢係十五分鐘前，叫我提早十五分鐘，點可能做到，跟住佢見到我就用粗口鬧我，由我落的士嗰刻，鬧到我上服裝車，換完衫落返嚟再鬧，當時覺得好委屈，但我忍住唔喊，之後問我劇本喺邊，其實我冇帶，因為我得一句對白，就係『唔該 媽咪』，跟住佢就一本劇本飛埋嚟，好彩唔中我」

事後佘詩曼還要出席港姐活動，之後再回來拍劇，而到她完成所有工作之後，劇務陪她上的士，當時劇務叫她「妳唔好擺喺心度啦，跟住佢一閂的士門，我就爆喊，喊到嚇親的完司機。」

佘詩曼接受《香港01》訪問，訴說她的演藝生涯。（陳順禎 攝影）

奪得雙料視后後 決定走出舒適圈

佘詩曼由港姐入行，之後開始拍劇，花了九年時間，在2006年憑《鳳凰四重奏》獲得「最佳女主角」和「我最喜愛的電視女角色」，成為「雙料視后」。但她當時決定要離開TVB，尋找新挑戰。「因為我一夜之間得到晒我想要嘅嘢。最想要嘅獎項都攞到咗。跟住我就喺度諗，我跟住點？我仲有啲咩目標？我仲可以點？仲攞多一次獎？另外一個原因就係九成嘅演員我都合作過，咁可能會悶喎，咁觀眾會唔會覺得悶呢？如果觀眾都覺得悶嘅時候我先走，咁會唔會太遲呢？」

佘詩曼今日的成功，全因她有勇氣走出自己的舒適圈。（陳順禎攝影）

「係咪人哋唔鍾意睇我喇？」

2011年佘詩曼離開TVB後，她坦言身價升了十倍，但一年只拍了一部，錢是賺多了，但郤不開心「當時心情非常低落。錢係搵多咗，錢係直頭十倍咁搵多咗。但原來錢係解決唔到問題㗎，因為我會自我價值貶低咗，自我價值覺得有問題，點解我會咁少人搵我拍戲？我以前一年拍五六部戲，點解我依家一年只拍一部？我會覺得係咪Market 唔需要我？係咪人哋唔鍾意睇我喇？係咪人哋已經唔記得咗我啦？好多呢啲自我懷疑。」

佘詩曼經歷低潮時，就是靠著這本書克服負面情緒。

失業也要學懂感恩

面對自我懷疑，她接觸了一本名為《魔法》的書，教她如何感恩，助她走出負面情緒。「我睇咗本《魔法》，佢教我點樣感恩。係好大嘅幫助同一個鼓勵嚟㗎嗰本書。（但如果自我懷疑，仲點感恩呢？）呢個就係學問啦。因為其中有一日係話你要喺你嘅負面情緒裏面，搵十個Point 去感恩。我真係頭都大埋，對住嗰本書心諗黐綫，我問你，你講十個好處啊，失業十個好處？⋯⋯原來你唔一定要感恩關於工作嘅嘢，例如我有健康，我仲有屋住，或者我今日食到好好味嘅嘢，或者我仲有朋友可以傾訴，有好多事會令到你覺得其實唔係咁差嘅時候，你嘅心情上唔係咁頹嘅時候，你就唔會移番去Negative 嗰邊囉。」

阿佘最後想通了，她亦趁著這段時間，不停看電影增值自己，而之後她在2014年遇到了《使徒行者》釘姐這個角色。亦在那年再次奪得雙料視后。

佘詩曼覺得新人堅持，唔好睇少一啲好微細嘅機會，分分鐘是你將來的踏腳石。（陳順禎攝影）

不要看輕微細的機會

佘詩曼曾經歷過負評，又試過被助導鬧，成功後也曾跌落自我懷疑的人生谷底，問到她有什麼建議給想在這一行發展的新人，她說：「我想係要堅持。你鍾意嘅嘢，你一定要堅持，同一定要好Focus 咁去做，同埋意志力要好強先得。仲有你好清楚自己係咪真係鍾意做嗰樣嘢，如果真係好鍾意做嗰樣嘢，唔怕死咁樣去做囉；唔好睇少可能係細角色，唔好睇小一啲好微細嘅機會。分分鐘呢啲機會就係你將來成功嘅踏腳石。」