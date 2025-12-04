狙擊蝴蝶劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《狙擊蝴蝶》陸劇改編自同名小説，有徐一天作為編劇，黃天仁、俞波為執導，由陳妍希、周柯宇領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。陳妍希今年繼《藏海傳》和《親愛的仇敵》再次收獲不少人氣後，此劇未播，預告的親密戲分就先備受矚目，當中搭檔周柯宇大談相差11年的姐弟戀，期待甜蜜精彩的劇情一一送上！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧狙击蝴蝶@Weibo

《狙擊蝴蝶》電視劇情大綱

現代女強人岑矜（陳妍希 飾）因丈夫背叛而離婚，人生跌入谷底，突然收到以前資助過的山村少年李霧（周柯宇 飾）的求救電話。李霧父母早逝、爺爺又過世，被姑父強迫輟學打工，不能參加高考，他只能抱著最後一絲希望，打電話給曾經資助他的岑矜一家。岑矜主動將李霧接到自己所在的城市繼續讀書，兩人一起迎接新生活。李霧堅強獨立的個性與溫柔的陪伴，助岑矜走出離婚的陰影，並在鼓勵下重返職場，晉升為嶄露頭角的策展人。

此時，已成大學生的李霧覺得自己對岑矜的感情早已不再只是單純的感恩，而是愛上了她。岑矜嘴上冷冷拒絕，其實已經動心了，可李霧始終沒能等到她親口回應，二人就分開了。六年後，曾經青澀的少年李霧已蛻變成職場上的精英，重返海市工作，與岑矜再度重逢，埋藏心底的愛意再續前緣。

《狙擊蝴蝶》播出時間｜最新追劇日曆

《狙擊蝴蝶》電視劇幾時播? 《狙擊蝴蝶》一共有30集，由騰訊視頻播

《狙擊蝴蝶》演員人物關係圖

《狙擊蝴蝶》演員

陳妍希 飾 岑矜

現代女性，溫柔聰明；離婚後與曾資助的少年同住，互相得到支持，並發展姐弟戀

电视剧狙击蝴蝶@Weibo

周柯宇 飾 李霧

被岑矜資助的山村少年，獨立自強；到了城市讀書，愛上了岑矜

电视剧狙击蝴蝶@Weibo

劉芮麟 飾 沈屹陽

與春暢有感情線

电视剧狙击蝴蝶@Weibo

陳小紜 飾 春暢

岑矜閨蜜，十分支持岑矜