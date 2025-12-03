張敬軒再現金援助宏福苑受災歌迷　信封塞滿1千蚊紙目測約10萬

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，全城陷入悲痛之中，圈中多位藝人都有自身崗位發揮力量救災，有錢出錢、有力出力。張敬軒繼早前被爆主動致電受災歌迷提供支援後，昨日（2日）再有受災Fans收到軒公寄來的「厚禮」，打開信封竟是一大疊「金牛」（一千元紙幣），目測金額隨時高達10萬蚊！

張敬軒一次又一次援助於宏福苑大火中失去家園的歌迷。（IG@hinscheung）

該名住在宏福苑的Fans在社交平台貼出照片，相中有一個來自張敬軒歌迷會的信封，裡面竟然塞滿了厚厚一疊$1000蚊紙！有眼利網民目測起碼有7、8疊，如果以一疊一萬蚊計算，這筆救難金隨時高達8至10萬港元！對於偶像這份心意，該名Fans既既驚訝又感動，公開其善行並發文：「你個黐線佬！」

其實張敬軒的暖心舉動並非單一事件，早在大火發生初期，已有受災居民透露收到歌迷會職員的陌生來電，對方表示透過登記地址發現他是受災戶，特意致電慰問並主動提出支援，令災民在感到無比溫暖。

早前已有受災居民在社交網站分享指，在忙亂之中就收到一通陌生來電，原來是張敬軒歌迷會的職員致電，他表示：「職員打嚟，話見到我喺歌迷會登記嘅地址，知道我係受災居民，所以想略盡綿力給予支援。」（Threads）

張敬軒在日前的音樂會上，特意選唱甚少在公開場合演繹的舊作《酩酊天使》，憑歌寄意紀念逝去的朋友。（影片截圖）

張敬軒真金白銀直接派錢救急的行為，獲網民激讚，有人直言：「既然係捐，直接捐俾自己歌迷，好過捐去慈善機構」、「他總是靜靜地幫助別人」亦有非歌迷人士留言：「我唔係佢fans，路過睇到都眼濕濕，我嗰票冇白投！記得十月私人地方見到佢落車，佢望住我點頭打招呼，唔係所有星都對路人有禮貌，無睇錯人。」