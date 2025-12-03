張敬軒再現金援助宏福苑受災歌迷 信封塞滿1千蚊紙目測約10萬
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，全城陷入悲痛之中，圈中多位藝人都有自身崗位發揮力量救災，有錢出錢、有力出力。張敬軒繼早前被爆主動致電受災歌迷提供支援後，昨日（2日）再有受災Fans收到軒公寄來的「厚禮」，打開信封竟是一大疊「金牛」（一千元紙幣），目測金額隨時高達10萬蚊！
該名住在宏福苑的Fans在社交平台貼出照片，相中有一個來自張敬軒歌迷會的信封，裡面竟然塞滿了厚厚一疊$1000蚊紙！有眼利網民目測起碼有7、8疊，如果以一疊一萬蚊計算，這筆救難金隨時高達8至10萬港元！對於偶像這份心意，該名Fans既既驚訝又感動，公開其善行並發文：「你個黐線佬！」
其實張敬軒的暖心舉動並非單一事件，早在大火發生初期，已有受災居民透露收到歌迷會職員的陌生來電，對方表示透過登記地址發現他是受災戶，特意致電慰問並主動提出支援，令災民在感到無比溫暖。
張敬軒真金白銀直接派錢救急的行為，獲網民激讚，有人直言：「既然係捐，直接捐俾自己歌迷，好過捐去慈善機構」、「他總是靜靜地幫助別人」亦有非歌迷人士留言：「我唔係佢fans，路過睇到都眼濕濕，我嗰票冇白投！記得十月私人地方見到佢落車，佢望住我點頭打招呼，唔係所有星都對路人有禮貌，無睇錯人。」