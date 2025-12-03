炎明熹撰三頁手寫信慰問大火災民：很想給你一個擁抱，你並不孤單

大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，全城陷入悲痛之中，圈中多位藝人都有自身崗位發揮力量，表達心意。而炎明熹今日（3日）就發布一封手寫信，她坦言想了很久都不知自己能做些什麼，但很想為身心受到傷害的人或是間接情緒受到困擾的人送上擁抱，也希望大家能多關心身邊人。

手寫信全文內容：



在過去一星期中，原本平靜的香港突然受到一場災害的侵佔，無數家庭正在經歷著前所未有的傷痛和苦難，身體上和心靈上所承受的都非筆墨能形容；想到那些被瞬間吞噬的家園，被迫與親人離別的家庭那份心碎與無力的哀愁……



想了很久，不確定自己可以做些什麼。生活的地方崩塌了好大一片，沒法彌補；除了向大埔宏福苑事故中受影響的居民至以最深切的慰問外，祈願逝者安息，傷者早日康復，祈求失去至愛的人心靈能得到慰藉，希望受災者能盡快重建家園；無論是直接身心受到傷害的人或是間接情緒受到困擾的人，很想給你一個擁抱，你並不孤單。



在這裏，希望大家可以主動為身邊有需要的人獻上自己點點的關懷和力量，令大家可以獲得溫暖和鼓勵，繼續前行。



最後非常感激無私奉獻的消防、醫護盡力拯救危難中的災民還有感謝災後協助的各個團體、義工人員和熱心市民大眾，令受災人士得到適切的援助，希望我們每個人都可以一直支持和幫助受影響的人，傳遞愛心、關懷和力量。



炎明熹手寫信長達三頁。（IG@yiminghay）

