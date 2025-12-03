ERROR宣布取消成軍七周年紀念活動：應將關懷與支持給予受災社群

男子組合ERROR出道七周年，不過今年明顯較少團體活動，年初完成音樂會後亦未有派歌。日前其經理人濟哥在與ERROR粉絲的Telegram群組中留言：「唔好意思 今年21/12周年取消」。而今日（3日）ERROR團隊發正式公告，宣布取消「ERROR成軍七週年紀念活動」，指認為此刻社會應將關懷及支持給予受災社群，因而決定暫信所有原定慶祝安排，承諾於成軍八周年時再見。

公告全文如下：

「大家好，我們是ERROR！」



原定於2025年12月21日舉行的「ERROR成軍七週年紀念活動」，經團隊審慎考慮後，我們決定正式取消。



近日香港宏福苑發生的火災意外，造成多人傷亡及家庭受創，我們與全港市民同感悲痛。在此艱難時刻，我們認為應將關懷與支持給予受災社群及有需要的市民，因此決定暫停所有原定慶祝安排。



我們衷心感謝所有為活動籌備付出努力的工作人員，以及一直期待與我們見面的每一位支持者。雖然無法如期相聚，但我們深信此刻的決定是合適且必要的。



願逝者安息，傷者早日康復。我們向所有受影響家庭致以最深切慰問，並向參與救援的前線人員致以崇高敬意。願大家攜手同心，共渡難關。



未來，ERROR將繼續透過影視、綜藝及音樂作品與大家見面，傳遞溫暖與能量。祈願平安與香港同在。



成軍八週年，我們再會。

ERROR 團隊 敬上



2025年12月3日



ERROR去年都有舉行成軍6周年活動。

其實今次宏福苑大火悲劇，ERROR都非常關心，193和大埔街坊保錡在大火發生當晚，已即時落場送物資和做義工。

193和大埔街坊保錡在大火發生當晚，已即時落場送物資和做義工。（IG@deniskwok193）