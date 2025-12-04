「勁爆男歌手」MIRROR得2名成員入圍　８個獎項開放公眾投票

新城廣播有限公司（新城廣播）對近日大埔火災中受影響的市民致以深切哀悼，並向遇難者家屬及傷者表達慰問。面對這段艱難時刻，音樂作為社會的共鳴力量，也帶來溫暖和希望。一年一度的音樂盛事《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日下午三時在灣仔香港會議展覽中心隆重舉行。12月1日起，８個獎項的候選名單已正式開放公眾投票，其中最受矚目的「勁爆男／女歌手」獎項競爭激烈，新舊歌手勢均力敵，勢必掀起熱烈票選戰。

《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日下午三時在灣仔香港會議展覽中心隆重舉行。(公關提供)

《新城勁爆頒獎禮2025》公開網上投票的８個獎項分別為「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊」、「勁爆組合」、「新城勁爆男新人」、「新城勁爆女新人」、「新城勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」，各獎項候選名單亦正式出爐，其中「勁爆歌曲」有228作品、「勁爆男／女歌手」分別有79位和66位、「勁爆男／女新人」有18位和14位，至於「勁爆樂隊／組合」則有30個單位，「勁爆新樂隊／組合」則有12個單位入圍，勢必帶來熱烈的票選戰。

《新城勁爆頒獎禮2025》公開網上投票的８個獎項分別為「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊」、「勁爆組合」、「新城勁爆男新人」、「新城勁爆女新人」、「新城勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。(公關提供)

新城廣播於12月1日中午12時開始開放給公眾投票，其中「勁爆男歌手」候選人包括多位樂壇重量級歌手，將與新生代力量激烈競逐。今年戰況更見白熱化，MC張天賦、林家謙、洪嘉豪、張敬軒、張馳豪、MIRROR成員姜濤和陳卓賢、陳柏宇、陳健安、馮允謙、魏浚笙等強勢入圍，同場角逐。

+ 6

至於「勁爆女歌手」方面，亦有眾多人氣女歌手齊集一堂，新舊勢力碰撞，難分高下。江海迦（AGA）、李幸倪（Gin）、Kiri T、Ｍoon Tang、林芊瑩、泳兒、姚焯菲、陳蕾、雲浩影、黃妍等實力難分難解。

+ 4

今年「勁爆歌曲」入圍名單正式揭曉，眾多歌手憑多首作品角逐，為樂迷帶來豐富選擇。其中，上榜頭5位歌曲均可成功入圍。 當中，陳柏宇則以 6 首作品高踞榜首，展現強勁實力；黃妍以 5.3 首作品緊隨其後，氣勢同樣不容小覷。陳卓賢與馮允謙各有 5 首入圍，李幸倪則憑 4.5 首作品突顯音樂魅力，林家謙、張天賦同以 4 首佳作表現亮眼。

馮允謙有 5 首歌入圍。（官方提供）

陳卓賢有 5 首歌入圍。

此外，魏浚笙以 3.5 首作品延續人氣，張馳豪、陳健安、Moon Tang、林芊瑩、泳兒及雲浩影各有 3 首入選，群星爭輝。洪嘉豪則以 2.5 首作品展現多面風格，而江海迦、Kiri T、姚焯菲與陳蕾亦各憑 2 首作品入圍，整體戰況可謂群雄並起、實力十分接近。

魏浚笙以 3.5 首作品延續人氣。（jeffreyngai@IG）

本屆頒獎禮的評分比例維持不變：公眾投票佔40%、音統會 Tier 1 （全台節目主持） + Tier 2 （資深音樂節目主持）佔20%；Tier 3 （主要成員） 佔30%；管理層佔10%。樂迷們務必要盡快投票支持偶像。