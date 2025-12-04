宏福苑大火｜歌手低調行善越洋致電慰問受災粉絲　網民估係呢位？

大埔宏福苑火災導致逾百人傷亡，大批居民失去家園。全城陷入悲痛之中，圈中多位藝人都有自身崗位發揮力量救災，有錢出錢、有力出力。日前有受火災影響的市民在社交平台分享，自己喜歡的歌手越洋致電給她送上關心及慰問，更發現戶口多了一筆金錢支援，暖心舉動令她萬分感動。

大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。圖為截至12月3日的死者被發現位置分佈。（香港01製圖）

有網民日前在threads透露由細到大都住在大埔，搬入宏福苑差不多兩年，火災當日自己正在上班，家中只有母親一人，突然接到住同一棟樓的同事電話，指屋苑火災，立即致電母親，幸好當時母親已經安全到達地面，並感謝鄰居及時拍門帶母親一同落樓。事後更收到自己很喜愛的歌手越洋來電，為這位粉絲送上慰問。

有網民日前在threads透露自己很喜愛的歌手越洋來電送上慰問。（threads）

網民在帖文中透露：「琴日接到個陌生電話，響左兩次都係告知外地來電既錄音，以為係詐騙就即刻收線。過咗十分鐘同一個號碼又再打嚟，今次決定聽到最尾。聽完段錄音完之後，係一把陌生又熟悉嘅聲音。原來係一位我好喜歡嘅歌手打嚟。當時個腦一片空白，完全無諗過，成件事好CXX，我估係之前網上商店買野所以知道個地址同電話。謝謝你嘅關心同慰問，好暖心，之後仲發現戶口多咗一筆金錢支援。因為知道佢鐘意低調，所以唔開名了，只想講：真係好多謝你。」

有大批網民看到帖文後，都好奇是哪位歌手：「請你開估，這位你喜愛歌手的善心是應該被廣傳，而且其他糖都在 Instagram 講述過他的善舉」、「姜濤？」、「我哋一齊同姜濤行更多更長嘅路，記住你係姜姜嘅家人呀，仲有姜同糖」、「係邊個唔重要，幫到手就ok la🙌🏻」、「應該唔係姜，似係無頭像嗰位」、「應該係林生」。不過有網民認為不用過分猜測是誰，只要幫到人都是好人：「是哪位歌手也好 感恩香港有這些善良的藝人 Take care」、「幫到人都係好」。