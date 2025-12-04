神顏名模慶祝51歲生日狀態誇張令人驚嘆　曾被指變樣不自然唔認得

有「台灣第一名模」之稱的林志玲 (Chiling) ，於2019年與日本男團EXILE成員AKIRA (黑澤良平) 結婚，並於2022年1月31日農曆新年除夕宣布誕下仔仔，一家三口生活幸福美滿。由於她成為人妻人母之後全力照顧家庭，相夫教子，2023年毅然宣布不再復出演藝圈，只會參與公益慈善活動，以及繼續一些代言工作。她間中也會於社交網分享生活點滴，更新近況。林志玲於今年3月獲邀出席巴黎時裝周，5月又現身「第十五屆北京國際電影節」紅地氈，狀態相當不錯。早前有指林志玲在一輯代言廣告訪問片中驚變樣，片中可見她的面形變得好奇怪，蘋果肌高到在顴骨的位置，明顯突起了一塊，望落極之不自然，惹來一眾網民留言吐槽。

林志玲多年前的性感泳裝照出土。（影片截圖）

林志玲以一身透視白紗長裙仙氣亮相「第十五屆北京國際電影節」紅地氈！（視覺中國）

上月29日林志玲剛度過了她的51歲生日，她昨晚於社交網分享了她的慶生短片，靚樣已回復自然。林志玲發文寫道：「遲到的生日碎片🧩被愛意惦記的溫暖，謝謝愛著我的每一個人，我們都要平安健康快樂喔」。片中寫上「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」林志玲捧住好友送她的生日蛋糕許願，她說：「希望我一直能夠很健康很有智慧陪小寶貝成長，然後我希望我愛的每一個人都可以很好」，第三個願望留在心裡。林志玲全程感動得眼濕濕，而網民的焦點就落在她的靚樣之上，驚嘆她的凍齡美貌頂多似30歲，彷彿不會老。

林志玲慶祝51歲生日。(小紅書)

