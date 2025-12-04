林夏薇演慈禧爆出新劇開播熱度登頂　獲網民讚眼神充滿火藥味

由陳曉主演、林夏薇客串上陣的陸劇《大生意人》自開播後聲量狂飆，在全網熱度榜登上首位，播出10日累計已超逾2.5億播放次數，成績非常好，林夏薇所飾演的慈禧太后日前終於登場，一出場就引起了廣泛討論！大批劇迷激讚「全員演技在線」、「稀缺的商戰題材」，收視口碑雙贏！而今次也是林夏薇與陳曉這對好友在中央戲劇學院畢業後、相隔15年首次碰頭拍劇，昨晚他們與劇中另一演員令卓齊齊為《大生意人》現身直播，暢談合作感受！

林夏薇今次在劇中飾演慈禧太后，雖然戲分不多，卻成功爆出，獲劇迷大讚這位視后的演技，一個眼神和台詞就能將劇情充滿火藥味，台詞功底與微表情都處理細膩，網民對她評價甚高，認為她演到不怒自威又雍容華貴感覺；矜貴有心眼，又有上位者的傲慢感拿捏的恰到好處。

穿花盆底鞋放狗嚇壞鄰居

林夏薇在直播中提到，當知道要飾演慈禧太后時，感到非常興奮：「角色很有挑戰，我和大家一樣對慈禧太后的了解可能都是比較有男性化一面，但後來，我發現年輕時的慈禧也是非常愛美和很懂生活，尤其喜歡聽戲曲，所以我就從體態和語調去做調整。」為了投入角色，薇薇於開拍前在家中穿上清代花盆底鞋，她笑言：「我差不多適應了一個月，每天穿上花盆底鞋去放狗，連鄰居都覺得很奇怪。」林夏薇這種「演員自我修養」就獲好友陳曉激讚夠專業！

與陳曉對戲：熟悉又舒服

識於微時、同樣畢業於中央戲劇學院的林夏薇和陳曉，坦言雖然只合作幾場戲份，但在片場排練時，就勾起當年排作業的回憶。林夏薇透露在拍攝前非常緊張，所以提出希望可以提前進入劇組，「多學習現場狀態和環境，希望做得更好。」薇薇提到在《大生意人》中第一次用普通話原音講台詞，加上是首次演古裝劇，所以有點緊張，幸好在片場見到好友陳曉，她就放下心頭大石，「雖然是畢業後第一次合作，但見到他馬上就有股熟悉和舒服的感覺，一演戲就感到十分有默契。」

直播公開表示恨拍愛恨情仇劇

陳曉揚言如果將來再有機會合作，他希望與林夏薇拍愛恨情仇劇：「因為夏薇的眼神氣場有一股狠勁，大家平常可能看到她活潑開朗一面，但其實她是有很多面還沒發掘出來，應該挺好玩。」林夏薇聞言大表認同，直言希望之後可以有更多合作。