逾半世紀兄弟幫襯街坊食店一舉動盡顯豪氣　曾因一事盛傳關係決裂

現年75歲的譚詠麟 （譚校長）與同年的陳百祥（叻哥）是圈中出名的知己好友，兩人超越半世紀的情誼情同手足，在工作上合作無間，又同是明星足球隊成員，私底下亦經常相約見面敘舊，還會一起去旅行。近年兩人已是過着半退休的生活，不時四處遊山玩水享受生活，2023年3月兩人就曾結伴一起去了瑞士旅遊嘆世界。然而兩人去年曾傳出不和，主因是陳百祥因明星足球隊的運作理念分歧，高調退出並另組精裝明星足球隊，導致外界盛傳兩人決裂。

陳百祥與譚詠麟是逾半世紀的知己好友。(微博圖片)

陳百祥與譚詠麟是逾半世紀的知己好友。(影片截圖)

早前有網民於社交網分享了偶遇譚詠麟與陳百祥幫襯平民飯店的照片，發文寫道：「土瓜灣隱藏美食店！偶遇陳百祥和譚詠麟！竟然偶遇到陳百祥和譚詠麟嚟包場食飯！」陳百祥和譚詠麟出名識飲識食，吃盡山珍海味，對食有一定要求，但他們卻不只追求吃貴價美食，平價美食也深得他們歡心，盡顯貼地一面。他們幫襯的這家食店菜式一般都不過百就有交易，但他們包場食飯這舉動就相當之豪氣。譚詠麟與陳百祥即使在足球隊上分了家，但他們友情依舊，月前兩人已成功破冰，陳百祥不僅現身譚詠麟的生日會並與他合照，兩人也透過社群媒體發布影片，表示流言只是調味品，他們長久的兄弟情才是最重要的。

陳百祥和譚詠麟到平民食店包場食飯。(小紅書)