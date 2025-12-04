佘詩曼擁過億身家自爆已立遺囑　嘆搵錢好辛苦：唔想浪費畢生積蓄

「三料視后」佘詩曼（阿佘）入行28年，憑《新聞女王》再創事業高峰，在中港兩地吸金力驚人，手持多個物業，身家早已破億，曾於2011年登上「富比士中國名人榜」，是圈中出名的「黃金盛女」。不過，隨著年紀增長，已50歲的阿佘近年經歷不少生離死別，包括早前痛別感情深厚的「契爺」許紹雄（Benz雄）。面對至親離世，阿佘罕有剖白內心世界，直言已看透生死，更驚爆原來早已立下遺囑，為龐大資產作好安排。

佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王》再創事業高峰。（IG@charmaine_sheh）

阿佘近日受訪時，直言經歷過家人生病及前輩離世，對人生有深刻體悟。她自爆早前已立遺囑，指自己搵錢很辛苦，倘若將來有什麼不測，不想浪費畢生努力換來的積蓄，將按照其意願分配資產。

阿佘近日受訪時，直言經歷過家人生病及前輩離世，對人生有深刻體悟，自爆早前已立遺囑。（IG@charmaine_sheh）

阿佘指自己搵錢很辛苦，倘若將來有什麼不測，不想浪費畢生努力換來的積蓄，將按照其意願分配資產。（IG@charmaine_sheh）

談及剛離世的契爺許紹雄，阿佘難掩傷感，她透露設靈當日曾感觸表示很想回到30多歲的日子，因為30歲時身邊發生很多開心事，例如大家都在拍拖、結婚、生仔；現時去到另一個階段，面對很多生離死別，她還有學習要如何調整自己。阿佘坦言現在已學懂「睇化」，明白生老病死是必經階段，反而令她更積極去做令自己滿足的事。

談及剛離世的契爺許紹雄，阿佘難掩傷感。

阿佘坦言，設靈當日曾感觸表示很想回到30多歲的日子，因為30歲時身邊發生很多開心事，例如大家都在拍拖、結婚、生仔；現時去到另一個階段，面對很多生離死別，她還有學習要如何調整自己。（VCG）

除了契爺，佘媽媽近年健康亦曾亮紅燈，令阿佘更珍惜親情。阿佘五歲時喪父，佘媽要母兼父職，因此阿佘也極之疼愛母親。除了當時曾停工陪母親抗病外，她透露近年已減產近半，將家庭放在首位，例如朋友約她吃飯，她會先遷就母親時間，母親有空的話會先陪對方。至於感情方面，身邊好姊妹「七魔女」個個都已為人母，只有阿佘仍是單身，但她霸氣表示對生兒育女已「過咗憧憬」，見到姊妹湊仔的辛勞更令她卻步：「喺時間、精神同體力上付出好大，遠比拍戲攰，我諗我唔鍾意承受呢樣嘢。」她寧願享受單身貴族的生活，亦不強求緣分，活得相當通透。

阿佘近年已減產，以陪伴母親為最大原則，工作擺第二。（IG@charmaine_sheh）