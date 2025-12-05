富貴風水師逆市收生200人極自信　5萬蚊天價課程有價有市

現年65歲著名堪輿學家蘇民峰向來富貴。作為城中著名風水師，有指他私人教授課程學費要300萬，還要與師傅夾八字，門檻極高。近日蘇民峰於社交平台公開「2026年暑期陽宅風水班」課程細節，4日合共20小時的課程，每名學生收費5萬港元，掀起熱議。不過蘇民峰的課程依然有價有市，日前他再出Post透露計劃風水講座一班收足200人，認真犀利！

知名堪輿學家蘇民峰鍾情投資物業早已成億萬富翁。（IG：@petersomanfung）

蘇民峰。（《流行都市》截圖）

蘇民峰日前於Instagram出Post，透露風水講座一班打算收200人，本打算200人一齊教，但考慮到人太多難以發問，如報名人數大幅超額，打算將人數縮至100人，分兩班教。蘇民峰透露以前教學一班新生只有20多人，加上舊生30多人，今蘇民峰將學生名額加至100以上，自信表示輕鬆應付：「蘇民峰風水講座 經過連日再三考慮及準學員反映，每班200人可能唔夠時間發問，怕影響學習。現決定將每班人數減至100人，如果大幅超額，最多另開一班。**因為以前教學時一班二十多人，加上重讀舊生起碼三十多人，故相信100人，我可以輕鬆應付，亦不會影響學員學習。」不少人紛紛留言想報名參加。

髮型師出身的蘇民峰自1983年開始以業餘性質為客人分析風水命理，1988年，蘇民峰獲聘前往歐洲多國，包括瑞典、挪威、丹麥及西班牙勘察風水，回港後開始接受傳媒訪問，聲名大噪。本身是資深物業投資者的蘇民峰，多年來涉足不少舖位及住宅買賣，2021年他以4,800萬元沽出一個中半山堅道地舖，勁賺3,750萬元！蘇民峰曾被爆以5,200萬購入上環文咸東街全幢舊樓，市場估計他持有物業超過3億元，當中不少作長線收租。

蘇民峰開班教風水，收生100人以上。（IG圖片）

自信！（IG圖片）

在節目《開壇》跟蘇民峰學玄學。（IG@amberchann46）

ig@petersomanfung