張繼聰電影劇集同因宏福苑大火受阻　仍安慰影迷：從不覺自己黑仔

張繼聰近日被網民封為「黑仔王」，事緣他籌備足足八年、自資六位數的主演電影《金童》早前終於上畫，本來票房正穩步上揚，奈何上月26日發生了大埔宏福苑大火悲劇，香港人陷入一片哀痛，減少娛樂，電影團隊也因應社會氣氛煞停謝票。

禍不單行的是，宏福苑與張繼聰和太太謝安琪原來甚具淵源，謝安琪日前心痛撰文，透露自己童年至結婚前居於宏福苑多年，該處是她成長的家園，她得知多位舊同學、長輩、鄰居在大火中喪命，她形容自己的心痛是無法言喻的沉重。有指謝安琪當年居於宏泰閣，張繼聰當年更於樓下公園向謝安琪表白，而宏泰閣正是今次大火中罹難人數最多的一棟，截至昨日為止共82人死亡。張繼聰與謝安琪婚後仍居於大埔，加上宏福苑位處大埔入口，是大埔人回家必經之路，難以想像二人每次經過會何其心痛。

而事有湊巧，日前網上流傳一張被指是「宏福苑大火前最後一張公告」，內容是關於在11月中至1月中將該屋苑將借出場地予ViuTV劇組拍攝，希望徵用其中四個單位。網民推斷該劇為張繼聰與周秀娜主演的《小業主戰線》，而該劇正是講述小業主對抗法團圍標，劇集原本已開拍個多星期，惟題材敏感，如今能否再拍仍是未知之數。

網民對於張繼聰的遭遇深表同情，亦表揚他在此時仍與太太捐出100萬救災。有不止一位網民發文指覺得他「唔好彩」、「黑仔」，但張繼聰就相當樂觀回覆：「Stay positive 💪🏼」另一網民發文：「張繼聰都幾黑仔，主演電影上映又被新聞蓋過；拍劇個場景又冇埋；個題材仲即刻變咗政治敏感題材。三樣嘢同時發生係佢一位藝人身上😅」張繼聰就暖心表示：「人生總會遇到一啲難以想像嘅處境，最重要，係你用咩心態去面對。電影，工作，當然有影響，不過對比起我哋香港而家所面對嘅，實在微不足道。我知道大家都唔好受，人生係會遇到好多挑戰，我哋肩並肩，手拖手，一齊行過去🫂最後，我從來都唔覺得自己黑仔🙏🏻」網民都對他表示支持，讚他真的好好、好好，會入場支持《金童》。