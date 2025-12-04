大埔宏福苑｜鄭秀文被質疑「只祈禱沒捐錢」：當天已捐出一百萬

日前大埔宏福苑發生奪命火，鄭秀文在前幾天上載了一則祈禱的分享，不過卻收到網民質疑，針對她在災情發生後「除了祈禱，到底有沒有捐錢」的質疑和謾罵。鄭秀文今天再於社交平台出長文，指「非常尊重大家有質疑的權利」，但請容許她說清感受和事實。

2025年11月26日宏福苑發生五級火災。（資料圖片）

鄭秀文長文中坦承，自從分享了為災民的祈禱會照片後，隨即收到大量的質疑和謾罵，外界的著眼點都是「除了祈禱，你（到底）有沒有捐錢」？她形容這讓她感到「尷尬很難堪」，並害怕再收到這類詢問她是否應該捐款的私訊，這形成了一種「無形壓力」。

鄭秀文被質疑「只祈禱沒捐錢」。（電影公司提供）

鄭秀文表示與大部份人一樣，在災難發生的當天（28號），她已透過助手處理，捐獻了港幣一百萬，並分配給紅十字會和仁濟醫院。她強調，她從來不是一個高調宣揚善行的人。對她來說，捐獻的重點是「能夠幫助到人」，一旦捐獻完畢就作結，並不會糾結於善行是否被知曉或報導，唯一關注的焦點是「款項最終是否能妥善的被使用和分配到有需要的人」。她深信，有很多像她這樣的人，對於捐獻採取「做了就完事了，誰知誰不知，根本不重要」的態度。

鄭秀文發長文。（網上截圖）

除了澄清捐款事實，鄭秀文更藉此機會為「祈禱」的力量發聲。她指出，「祈禱（代禱）從來在我心裡，是帶有力量，並非虛無的寄托，是對天父的托付以及對別人的愛」。她回憶，當時為了能趕上為災民代禱的祈禱會，她在拍攝早收半小時後便「飛車前往」，只因不想錯過這次在無助中能做的事。

她最後呼籲，對於如何實踐愛和關懷，每個人有不同的處理和看法。金錢雖然重要，但並非唯一方式。有時，一個網上問候、一句溫暖有愛的片語，比金錢更能「撫慰到破碎流離的心」。

全文如下：

這段文字並非要挑起對罵。只是道出內心感受和說清事實。

是平心氣和的表達。

捐獻：最重點在於能夠幫助到人。

捐獻這行為本身，於我而言，捐獻完就作結，並不會糾結著眼於捐獻有否被知曉被報導，那並不是我關注的焦點。捐獻後的下一分鐘，就只著眼於「我們所有捐獻者的款項，最終是否能妥善的被使用和分配到有需要的人」。

而因為我在前幾天上載了一則祈禱的分享，這幾天收到的質疑，我非常尊重大家有質疑的權利，但也容許我說清感受和事實。

當災情發生後，焦慮痛心，跟大家一樣，最直接想到的，就是開始查找合適機構捐獻，希望先藉金錢上幫點忙。而這幾天的質疑聲浪，著眼點都是「除了祈禱，你（到底）有沒有捐錢」？

面對質疑謾罵，我這刻選擇說明。

事實是，跟大部份人一樣，災難之初，捐獻是我第一樣想到可以做的事情。（ 我這刻必須很尷尬很難堪的說出）， 於28號當天我是透過助手處理捐獻港幣一百萬。（分配於紅十字會和仁濟醫院）但我更深的想法是，除了這一點捐獻，到底還可以為水深火熱的災民做些什麼？跟大家一樣，感覺很無助，很希望自己能做點什麼。😢

在拍戲之際，偶然看到一個教堂呼召為災民的祈禱會，而那天拍攝竟然真的早收了半小時，飛車前往，很心急因不想錯過。

我想說，「祈禱（代禱）從來在我心裡，是帶有力量，並非虛無的寄托，是對天父的托付以及對別人的愛」，能夠在教堂𥚃跟同心祈禱的人和牧者為災民（及其家人）消防醫護祈禱，是捐獻以外，在無助中能做的事。

分享祈禱，於我，從不是陌生之事。

而一則祈禱分享，會被質疑到我開始收到陌生私訊，詢問會否是否應該捐款，我不懂反應。

我明白也尊重質疑者的質疑。因為疑惑者和質疑者皆不知道事實。

但我害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實。

重申，我無意引起對罵或任何激辯。（我外表剛強硬淨但其實非常害怕任何對罵衝突）

我只是深深覺得對於捐獻或如何實踐愛和關懷，每個人有不同的處理和看法。

在災難當前，每個人都會很難受，也設法用自己的方法，希望幫得上忙貢獻自己，捐獻的人帶着善念，趕去現埸的充滿無私，但每個人處境不同，未必每個人都能用捐獻或去到現埸來表達這份關切痛心，但他（她）們時時刻刻都心心念念着災民或關注着災情，其實都形成一個有愛有力量的vibe, 金錢確很重要，但並非唯一關愛方式。有時，別小看一個網上問候、一個溫暖有愛的小圖片、充滿關懷的赤字片語，一些熱心腸的勉勵，有時比金錢更可以撫慰到破碎流離的心。

每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？

有人選擇分享捐獻事，是好的事，（以往我偶爾也會分享），因為覺得能彼此激發愛心，也讓受助者感受到各界的關切。然而有時，也許被報導出來的善心捐獻者，也是被動的。

而我深信，也有很多像我這樣的人，對於捐獻，會有著自己的看法和處理，做了就完事了，誰知誰不知，根本不重要。不是重點亦不糾結。

而「代禱」是我一向相信的力量。

代禱也是一種愛他人的方式。

「我不視禱告為廉價為恥」。

為別人代禱，甚至彼此手握著手一起祈禱，同悲同淚，那是力量。是安慰。是愛。

繼續深深祈求逝者得安息，失者得安慰，傷者得醫治。我們所有人的心都破裂了，期盼所有人都能找回重新站起來，重新振作的力量❤️‍🩹💔

抱歉。為了捐獻這等「花生」事寫這篇文字。

對不起。

但說清了，心才能坦然面對世界。

不再被誤解，才能直視面對人。