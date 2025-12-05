高鈞賢老婆公司上市遭勒令停牌 曾抵押龍鳳鈪出糧：上天的考驗
現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），去年宣布與年輕10年的圈外女友黃梓漫（Christine）結婚，更雙喜臨門，今年1月迎來女兒高子琳（Liona）。而一直被傳是富婆的黃梓漫，創辦的「美妍堂」現時在香港有4間分店，「美妍堂」（MCTA）於10月21日在美國掛牌上市後，股價一度飆升超過六倍，令她的帳面身家暴漲至逾27億港元。不過上月有傳其公司遭美國證券交易委員會（SEC）以股價涉嫌人為操縱為由，指「美妍堂」疑涉及「唱高散貨」，勒令該公司停牌。而黃梓漫曾表示正積極配合監管部門，希望可以復牌，但似乎仍有阻滯。
日前黃梓漫在社交平台發文回顧創業路，她感觸表示：「人在低落期翻翻創業初期的照片，彷彿在尋回當年創業的初心，9年前用女兒的名字創辦了Athena beauty Group，9年後創辦的中醫美容中心Beauty Lab group 在美國Nasdaq上市，代號：MCTA（家人名字的英文字母開頭）十年磨一劍，這把劍我磨了9年，一切都不是偶然，深信這是上天再給我一個更大的使命考驗。」
黃梓漫坦言：「心情由興奮到一覺夢醒來，再到各個媒體&博主的報導同分析（正面和負面的我都全然接受），反思和復盤，9年前由兩個人的公司做到現在將近50人的規模，疫情最艱難的時候把自己的嫁妝龍鳳手鐲都拿去當鋪抵押給員工出糧，創業路上也一直盡自己所能去做善事，每個創業者都不容易，並不是誰都理解你的艱辛，做生意很多時候都是九死一生。如果沒有東山再起的勇氣，就沒有絕處逢生的機會，沒有破繭成蝶的蛻變，也沒有真正掌握命運的可能。成功就是從失敗到失敗，而熱情不減。這份『熱情』的根基，正是東山再起的勇氣。」