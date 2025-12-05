TVB「最強綠葉」聚會掀回憶殺　多位已離巢仍積極尋發展機會

TVB一班「最強綠葉」近日聚首，掀起一波集體回憶。資深武術指導兼演員鄭家生日前在社交平台分享聚會照片，同場的皆是觀眾熟識的「公公」、「奸角」及「御用惡人」，陣容強大，包括鄭家生、陳榮峻、魯振順、李鴻傑、駱應鈞、吳香倫等。他們在無綫服務數十年，累積演出數百套劇集，是港劇不可或缺的黃金配角。

令不少網民興奮！（小紅書照片）

掀起不少回憶殺！（小紅書照片）

當中，魯振順早前與TVB結束多年賓主關係一事，他表示：「當然有少少唔捨得，但係而家嘅TVB同以前嘅TVB係唔同，以前嘅TVB係比較重感情，（有冇唔開心？）冇話唔開心，主要睇開啲，因為大環境轉變一定係咁樣，所以要跟住大環境走，調節自己心態去面對所有唔開心嘅嘢。」現階段屬自由身的他，不時會接酒樓騷工作，透露一個月最少有一單。

魯振順出席活動好開心同大家聚會晴閒聊。（葉志明 攝）

而李鴻杰與鄭家生以前效力TVB都經常演惡霸等角色，因此被封「TVB御用惡人」，二人近年都轉往內地發展。而駱應鈞於2011年離開效力36年的無綫後，近年主力在內地發展，間中回港拍電影，2022年《白日青春》也有他的演出。駱應鈞在2019年初因一次心臟檢查中發現有腎石問題，為免將來年紀大令情況惡化，最終進行兩次繁複手術，更需住院40多日並休息4個月才完全康復。

駱應鈞是圈中老戲骨。