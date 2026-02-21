專訪｜「妹頭」盧頌恩獲有線睇中拍《臥底》入屋：有得做已好開心

現年37歲的「妹頭」盧頌恩活躍幕前多年，近年孖李尚正主持的《臥底旅行團》系列深受觀眾喜愛。妹頭中學時期入行做靚模，之後加入電視做「十人巷」，做過新城電台、商台，今被稱為「HOYTV一姐」，由「妹頭」升級做「妹姐」，妹頭笑說：「我純粹年紀上係阿姐，『阿姐唔好阻住條路！』嗰啲阿姐！」



7歲爸爸患癌離世

妹頭7歲時爸爸患癌症離世。「嗰時太細個，唔知咩事，淨係見到佢推出醫院，爸爸走啦！唔係好有感覺，過咗幾年見到媽媽啲相，佢個樣係灰咗，好唔開心，咁早就冇人陪佢。」任職會計的媽媽獨力湊大兩姊妹，妹頭自小生性，負責煮飯照顧家人，家姐在學校暗中照顧妹頭，家庭氣氛溫馨。身為「開心果」的妹頭年紀小小已充滿表演慾，面試過教育電視，「細個鍾意睇港姐、郭富城跳舞，我會喺電視面前跟住做，我會攞被扮港姐，姨媽姑姐睇住喺屋企環繞一周。」

被一眼相中模特兒出道：一簽就簽咗5年

中學時期興起攝影，妹頭獲邀做模特兒，寫真流傳至討論區，一間模特兒公司見到，妹頭「膽粗粗」上去見工，獲老闆一眼相中。「女老闆見到我傾咗約幾句，佢話幾好喎，有冇諗住入行？有興趣就畀5年時間我哋啦！咁一簽就簽咗5年。」妹頭在模特兒界展現天賦，曾贏得動漫節Game Girl、檸檬茶模特比賽、OL和酒店親善小姐大賽冠軍，吳雨霏和李燦森擔任評審。妹頭想起時忍俊不禁說：「贏咗2000幾包檸檬茶，俾阿媽鬧點解帶咁多檸檬茶返嚟，結果大部分送晒畀樓下茶餐廳。」

大學畢業收入達6位數

妹頭媽媽曾經擔心妹頭被睇蝕，但妹頭笑言：「冇嘢俾人睇！」不少人揭露過娛樂圈黑幕，妹頭卻從未試過被「問價」：「細個成日聽人講行內有人問價，但我一打開Inbox，點解冇嘅？唔係呀嘛！啲Model朋友成日拎出嚟講，推咗好似好清高咁，但我一個都冇！」加上有兩位女老闆的保護，妹頭從未接觸過聞風喪膽的「潛規則」。妹頭曾考慮入讀演藝學院，但為了尊重媽媽意願，最後選擇了理工大學時裝設計專業時裝榮譽文學士課程。妹頭一邊返工一邊從事幕前演出，廣告、出騷、講波、做Dancer，去到大學畢業，收入已頗豐，「有時有6位數，有時冇。以前有本簿，一格格寫返有幾多錢。」

妹頭做過舞者，公司改藝名「盧盈希」，原有機會女團出道，後不了了知。妹頭畢業後再攻讀市場營銷，想過轉行，但因演藝事業太忙，還是揀了做藝人，她說：「未試過返寫字樓工，都係一個遺憾嚟，我覺得返寫字樓工應該都幾有Feel、幾好玩。」

參加《十人巷》森美「袋錢入袋」：做呢行要有自己性格

妹頭第一份在主流媒體工作是參加《十人巷》，節目導師有陳志雲、楊千嬅、周柏豪，森美大哥為她改了「龜仙人」一名，循循善誘道：「做呢行要有自己性格，如果吓吓都隨波俗流，我哋點解要你？」妹頭難忘首周被雪藏，因「揀嘢戴」被斥態度不佳，「Stylist畀咗啲嘢我，我覺得唔係好襯，問可唔可以唔戴呀？就令人覺得我『搞錯呀？係咪揀嘢戴？』後尾我諗返，係喎，呢個係人哋專業，我唔應該挑戰，學到要信任團專業嘅意見。」

妹頭模特出道。（網上圖片）

100人脫穎而出主持有線《南非世界盃》

模特兒公司完約後，2010年，妹頭直接加入有線電視，主持《南非世界盃》。妹頭憶述當時入有線見工場景：「嗰時廠有100個女仔，對鏡頭講足球資訊，後面有監製睇住，最後揀咗我入去試。」簽了兩年合約，每場騷計算酬勞，「5位數都有嘅。」「白紙」一張入去講波，妹頭食飯都要「惡補」足球賽馬知識。「食飯都要睇報紙話Highlight，了解吓比賽發生咩事、形勢如何，球星發生咩新聞，唔通坐喺度白逗人工咩？冇可能！」妹頭感激有線遇到的師兄師姐都充滿人情味，常「交波」給妹頭發揮，「見到我一個新新哋嘅女仔，點都畀啲機會佢啦！佢哋會問我：『妹頭有咩意見呀？』我就將功課一輪嘴講出嚟。」

講波捱更抵夜是常態，凌晨2點半開波，11點要返到化妝Set頭，12點要講前哨戰，開場前半小時再要暖場，期間不斷要溫書，妹頭形容是「融入生活」，「歐聯講完出嚟都朝早5點半，一出嚟嘩，個天又唔係光得晒、又唔係黑得晒，個畫面係好空虛。但嗰陣7點鐘又要去港台做主持，5點鐘收工，夜晚又準備拍。嗰陣個循環就係咁，24小時年中無休。通常有時夜晚10點做完節目，2點再開咪講波，中間嗰兩個鐘就喺廠度瞓。」

任《新香蕉俱樂部》接綫生塑造「玩得」性格

妹頭於23歲獲杜浚斌（Ben）揀中，加入新城電台做《新香蕉俱樂部》做接綫生，另外兩位主持是林盛斌 （Bob）、范振鋒（Ricky）。原來做接綫生都有技巧，「要聽吓當晚內容有冇重複，例如三個都係愛情故事咁咁就要轉吓；同埋要聽對方語氣，佢係真心問主持意見，定打嚟玩吓㗎呢？都試過俾主持話接得唔好，下次唔好接呢啲啦！」9個月後終於可以開咪，多得三位前輩畀機會，「初時匿埋後面篩選邊啲電話可以嚟入直播，佢哋會突然捉你入嚟講兩句，報吓天氣，畀機會你。」《新香蕉》塑造了今妹頭開朗又「玩得」的性格，「佢哋會話：『開咪係咁㗎啦、做節目係咁㗎啦！你咁拘謹返去影硬照啦！』」

揀定做綜藝娛樂勁忙：成個月飛日本拍節目

講波、綜藝、DJ，長期「多重身分」令妹頭吃不消，有一日有線高層睇中妹頭，邀請她做綜藝節目。妹頭順利獲體育台監製放行，一做十多年。「當時循環得太多年，人生會『凋謝』。我就諗住不如揀定一個軌道啦，就揀咗綜藝娛樂，專心做，Cut咗其他，就舒服咗。」

「講波同旅遊節目兩樣嘢嚟。講波係regular，唔使擔心咁多嘢，熟習咗聯賽就可以應付到表面；旅遊節目成日有唔同突發，吸引力就係你可以成日睇到唔同嘅景象，你個人嘅能量就會Keep住不斷咁高、年輕咗！」拍旅遊節目不比講波輕鬆，妹頭憶述：「有一次日本拍鐵路遊，頭半個月返嚟落地擺低個喼，返嚟錄其他節目嘅VO，跟住返屋企換個喼，第二日又飛返日本，成個月都係咁。」現在出Trip，妹頭試過一個月「密集式」出4、5個團。

拍《臥底旅行團》多年，妹頭遇過不少驚嚇事，最難忘內地浸溫泉遇白色腳皮，「嚇到嗌唔到出聲，好似撞嘢咁，走啦走啦！」有沒有被內地導遊「兇過」？妹頭指對方見到鏡頭不會太惡，「最多都係眼神黑面，『又唔買呀？咁你跟團做咩？』（熄機嗰陣呢？）我哋唔熄機！」

同李尚正拍《臥底旅行團》勁細膽

妹頭與李尚正今關係已「昇華」為老拍檔，雖然不時有觀眾為溫和的妹頭被阿正恰「戥不值」，但她不認為兩人存在「上下把位」，「唔會長期俾佢玩弄，有時我都會趷吓佢！」一個勇敢，一個細膽，妹頭笑指阿正節目中的「英雄救美」，也是他刻意營造，「佢特登捕捉呢啲場面，等你驚吓先，先出手救你。反而啲Crew成日出手救我，唔知點解天生又驚高又驚水，阿正又好大膽，成日話『有咩好驚！』但我內心顫抖，唔通又發出嚟咩。」

獲封「有線一姐」：年紀上係阿姐

網民戲稱妹頭為「有線一姐」，因她是現今唯一合約女藝人，對此妹頭幽默笑說：「有多個女藝員入嚟，我即刻變咗二姐。我純粹年紀上係阿姐，『阿姐唔好阻住條路！』嗰啲阿姐！」問到為何選擇深耕有線，她說：「唔係我揀有線，係有線揀畀我喺度咁耐。因為冇其他台認真邀約我，呢度又Ok，咪做咗咁耐。」會否擔心曝光率不足？妹頭看的很豁達，「有得做已經好開心。你去大啲嘅平台可能會多啲人睇，但有冇得做先？要睇天時地理人和。」同樣，拍《臥底旅行團》這麼久，妹頭坦言有線沒有收視壓力，「有人睇係Bonus，冇人睇都唔會灰心，我就係一個咁嘅人。唔會話有件事要做到最轟動，有就做到最好，結果交畀呢個世界。」