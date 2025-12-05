愛炫富女星老公Tesla座駕遭攔腰猛撞　肇事司機車上載有孕妻

現年38歲的前TVB藝人岑潔儀（Zoey）自2012年嫁予馬來西亞富商Dixon後，專心相夫教子，生活奢華美滿。不過近日其富商丈夫Dixon卻在尖沙咀遭遇一場嚴重交通意外，Dixon駕駛的白色Tesla遭衝紅燈的寶馬攔腰猛撞，座駕幾乎報廢，事後救護車趕到將Dixon送入院。

前TVB藝人岑潔儀自2012年嫁予馬來西亞富商Dixon後，專心相夫教子，生活奢華美滿。

岑潔儀（Zoey）與大馬富商Dixon結婚後，經常大曬奢華生活。

岑潔儀育有兩子，一家四口到澳洲旅行。

白色Tesla左輪飛脫 寶馬車頭稀爛

事發時，Dixon正駕駛他的白色Tesla座駕，在尖沙咀一個交通燈位位置，遭一輛高速衝紅燈的黑色寶馬「T-Bone」（攔腰猛撞）。從Dixon在社交媒體上載的現場照片可見，兩輛車的損毀情況都極為嚴重，Dixon的愛驅白色Tesla左邊車身被撞至嚴重凹陷，從車門至車尾都有清晰的撞擊痕跡，最驚嚇是左前輪在巨大的衝擊力下幾乎飛脫，整組輪胎呈不正常角度外翻，可見當時撞擊力之猛烈。

Dixon事後將愛驅被拖走的照片上載，並寫上「You will be missed」（我會掛念你的），感謝座駕在意外中發揮作用，成功保護了他。至於肇事的黑色寶馬，損毀情況更是慘不忍睹。從照片中可見，寶馬車頭完全撞毀，引擎蓋向上摺起，零件散落一地，可謂面目全非！

Dixon嘅Tesla座駕遭攔腰猛撞，捐毀嚴重。

Dixon嘅愛驅白色Tesla左邊車身被撞至嚴重凹陷，從車門至車尾都有清晰的撞擊痕跡。

Dixon事後將愛驅被拖走的照片上載,並寫上「You will be missed」（我會掛念你的），感謝座駕在意外中發揮作用，成功保護了他。

躺擔架床送院檢查 大難不死強忍怒火

意外發生後，救護車迅速到達現場，Dixon需躺在擔架床上被送往醫院檢查。從他於救護車內拍攝的照片所見，雖然他蓋著紅氈，手上夾著醫療儀器，但幸好並無嚴重受傷，成功逃出死門關，可謂不幸中的大幸！Dixon事後在網上透露，肇事司機因衝紅燈而釀禍，他本想破口大罵，但見到對方車上載有孕妻，才強忍怒火。

救護車趕至。

Dixon要送院。

曾傳戀陶喆 炫富金句引熱議

岑潔儀（Zoey）擁有1/4泰國血統，2006年參加TVB節目《美女廚房》中的「美少女廚神爭霸戰」後簽約成為旗下藝人，翌年起在《同事三分親》中飾演Helena一角，但發展平平，其後岑潔儀一度轉投HKTV發展。她過去曾與台灣樂壇巨星陶喆傳出緋聞，但男方從未承認。

至2012年岑潔儀與大馬富商Dixon結婚後逐步淡出幕前，一直過着少奶奶的生活。近年她因高調展示百萬鑽戒及私人飛機等奢華生活，而遭網民質疑「炫富」。她曾在2014年買車位時大呻：「有錢無碇使！將軍澳峻瀅130萬買車位。講真真心貴，但自用冇辦法。」，2015年又發表「希望全天下的女人不要問衣服為什麼那麼貴，要問自己為什麼買不起」的言論，引來網民炮轟，但她隨即反擊指是希望鼓勵女性努力靠自己賺錢，又寸爆網民：「明就明，不明就不明繼續做腦殘不求進步吧！」從她分享的生活照可見，她不但經常去旅行、出席貴婦品牌活動，還擁有大量名牌手袋，包括Hermès、Chanel、Dior等等，她更不時大曬Patek Philippe、Audemars Piguet等名錶，生活無憂！

岑潔儀愛炫富。

岑潔儀愛炫富。

岑潔儀乘坐直升機欣賞大堡礁。

敦煌遊。

岑潔儀拎着Loro Piana Extra Pocket L27手袋，着上Roger Vivier鑽扣運動鞋。

參觀私人飛機。

岑潔儀婚後榮升闊太，不時出入馬場。

Hermès Lindy。

大曬名牌手袋。