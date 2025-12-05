張栢芝稱不擅長數字「數到8有恐懼」　一原因購1.28億豪宅印象深

藝人張栢芝被前經理人余毓興追討逾1,200萬元違約金一案，今日（5日）在高等法院續審。張栢芝親身上庭作供，除了否認曾認余毓興為「契爺」外，更自爆有「數字恐懼症」，披露與現任經理人周靜儀（Emily）之間極度依賴的關係，震驚全場！

張栢芝身型比之前更大瘦，更驚現「樹筋頸」（梁鵬威攝影）

記得億元買樓交易細節 但不擅長數字「數到8有恐懼」

張栢芝在庭上詳細描述了她與現任經理人周靜儀（Emily）的特殊關係。她直言自己對數字極度不擅長，甚至達到了「恐懼」的程度。張栢芝在庭上作供時驚人表示：「我由1數到7，數到8已經有恐懼！」

她坦言不記得自己的電話號碼，但卻記得周靜儀的號碼。生活上所有與數字相關的煩瑣事務，如繳交水電煤、八達通增值，甚至兒子的事宜，都完全依賴周靜儀處理。這種極度的依賴關係，更延伸至她於2011年斥資1.28億港元購入中半山世紀大廈單位的交易。張栢芝供稱，她只負責「睇樓」並感到滿意，指當時業主開價高於1.28億，她與業主「拗」好意頭，故對此印象深刻。其後所有交易細節及文件處理，均由周靜儀代為操辦。當時周靜儀曾通知她，若未能支付4,000萬港元的物業尾款，後果將會「好大件事」。

張栢芝今日現身高等法院，更有兩名保安護駕。（梁鵬威攝影）

張栢芝稱她對數字感恐懼，但記得中半山世紀大廈的單位作價1.28億，因為好意頭。（網上圖片）

與經理人感情好到無contract綁死

對於選擇經理人的標準，張栢芝表示，她自1998年開始從事演藝事業，在簽署涉案合約時已有13年經驗，並曾與朱永龍及向太兩位經理人合作。她強調簽經理人合約，首先要考慮的是「誠信」，而非金錢或年期。她更公開了自己與周靜儀的「世紀金句」：「如果嗰個人係好嘅，我會一世當佢家人。」

張栢芝指周靜儀從她2000年加入中國星時已是其私人助理，後來更跟隨她離巢。她們至今仍關係密切，合作形式是以分佣金為主，強調二人是「感情好到無contract（合約）綁死」，形容雙方關係是「可共患難」的特殊關係。

向太曾是張栢芝經理人。（網上圖片）

否認叫原告余毓興「契爺」

是次訴訟的原告為余毓興及AEG Entertainment Group Limited。余毓興聲稱張栢芝在2011年至2012年間簽署了《全球獨家經理人合約》，並收取了兩部電影相關的酬金，但卻未履行參演6部電影的合約承諾，故向張栢芝索償1,276萬港元。

對於原告余毓興，張栢芝在庭上否認曾叫對方「契爺」，她輕輕帶過並表示：「個個都話識我爸爸架啦！」聆訊下午繼續進行。

案件編號：HCA 1227/2020

張栢芝否會叫余毓興「契爺」，表示：「人人都話識我爸架啦。」(陳蓉攝)

張栢芝與爸爸合照。（IG@cecilia_pakchi_cheung）