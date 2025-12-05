64歲「80年代大俠」息影　自覺能力不復當年勇：留返好印象畀觀眾

64歲黃日華為80年代無綫（TVB）五虎將之一，演出作品無數，特別是《射鵰英雄傳》、《義不容情》、 《天龍八部》、《天地豪情》 等等，更是經典之作！近年黃日華鮮少出現在幕前，平日大多為踢足球，做帶隊帶領明星足球隊到各處踢足球。今日（05/12）他出席好友賈思樂的演唱會記者會時接受傳媒訪問，他透露已經退出幕前的消息。



黃日華坦言已退出幕前演出。（林迅景 攝）

黃日華與賈思樂相識多年，表示希望到時能聽到他唱普通話歌。被問道，到時會否做嘉賓上台唱歌，他回答：「我諗我上台唱歌要排到好後，因為好多嘉賓都係好好嘅歌手，唱歌又叻嘅藝人。（賈思樂有留時間畀你？）我希望唔好上台獻醜啦。」

黃日華出席賈思樂演唱會記者會。（林迅景 攝）

黃日華居於大埔，他坦言為大埔宏福苑大火而感到痛心。「每一次出門口，返屋企，都必定經過宏福苑。心情當然係沉重，而家返去都見到一片頹垣敗瓦，可想言之。當時慘情有幾犀利。但係，係呢件不幸嘅事件上面，欣慰嘅係，年青呢一輩可以發揮到佢哋嘅愛心，領導能力同辦事能力，香港將來必定係美好同有希望。」

陳百祥（叻哥）踢足球疑似踢中對手下陰一片在網上瘋傳。（小紅書 截圖）

早前陳百祥（叻哥）踢足球疑似踢中對手下陰一片在網上瘋傳。黃日華則表示不便替他回應：「我哋唔係親眼見到，亦都唔知道來龍去脈，網上面亦都好多不實謠言，我喺度就交返俾叻哥自己解釋。」叻哥平日踢足球也「十分勁」？黃日華說：「佢踢波好勁㗎，咁嘅年紀都可以奔跑，佢係一個有足球智慧嘅球員。」

黃日華大俠形象深入民心。（劇照）

訪問中，黃日華也提到自己已退出幕前工作。「基本上我係已經退出娛樂圈，即係唔會再影視演出。（邀約都拒絕？）拒絕晒啦，做咗咁多年都夠啦，同埋自己知道自己事，跟本去唔返以前巔峰狀態，不如留返啲好嘅印象畀觀眾。（如果女兒出面？）佢知道我性格點樣嘅，唔會開口叫我啦。」

