張達倫與哥哥朋友結婚　唔介意太太再婚有個女：冇諗呢啲嘢

現年47歲的張達倫（Max）及太太Kimmy獲邀為ViuTV節目《不一樣的愛情》擔任嘉賓，與主持黃正宜（阿正）和黃凱逸（Zelos）分享他們的相識經過。節目於昨晚（5日）播出，張達倫透露Kimmy原來是哥哥的朋友，二人讀書時期初次碰面。雖然只有一面之緣，但張達倫卻已經覺得Kimmy「幾正」，因為Kimmy那時候正留著與王菲一樣的短髮，非常型格。

之後張達倫和Kimmy隔了10多年再重遇，並慢慢發展成戀人，當時二人各自已經歷了不少，Kimmy更曾經有過一段婚姻關係，育有一女。被問到會否因此而難以跨出一步發展關係，張達倫大方回應：「我又冇諗呢啲嘢，當初我已經知道Kimmy結過婚、有個女，如果覺得有問題，我就唔會行嗰一步；相反如果覺得冇問題，咁點解唔嘗試一下呢？」阿正聞後立刻大讚張達倫好man。

張達倫和Kimmy婚後育有一子，上月是二人結婚9週年紀念，張達倫在IG分享燭光晚餐的浪漫時刻，寫道：「Happy Anniversary 💓💓💓開心同你暫時共渡的9年，雖然今年開始，生活方式改變了，不過呢個改變，令我更加珍惜大家相處的時間! 有時間就慶祝啦，日日都咁愛你😘😘😘 @kimmychanchanchan #柳婚 #大家都要好好的❤️ #我要努力工作賺錢😆 #加油」。張達倫舊愛黎芷珊亦有送上祝福，留言：「Happy Anniversary ❤️❤️」。

