周吉佩第三人生佛山站演唱會延期　童年曾歷茶果嶺大火家園遭摧毀

近日香港大埔宏福苑發生嚴重火災，災情牽動全港人心。《周吉佩「第三人生」佛山站》主辦方尚梯娛樂與藝人周吉佩經慎重商議後共同決定：原定於2026年1月3日，在佛山萬豪酒店千燈湖宴會廳•尚梯館圓舉行的周吉佩「第三人生」佛山站演唱會將延期舉辦，吉吉更和歌迷會捐贈善款支援災民。

近日香港大埔宏福苑發生嚴重火災，災情牽動全港人心。（翁鈺輝攝）

吉吉原意懷着喜悅的心情，帶領所有樂迷於佛山分享音樂及快樂。然而，我們現面對這場不幸災難帶來的悲痛，讓他深感痛心，實難在如此沉重的時刻如期帶來演出，希望以誠摯態度緬懷逝者、慰藉受災同胞。

演唱會延期後的具體舉辦日期及時間，將會第一時間通過尚梯娛樂及周吉佩官方平台公布，敬請留意。對於此次延期給各位觀眾及所有有關單位帶來的不便，我們致以最誠摯的歉意，衷心感謝大家的諒解、體諒與支持。

周吉佩「第三人生」佛山站演唱會延期。(公關提供)

最後，我們向在此次火災中英勇殉職的消防員、不幸離世的住戶致以最沉痛的哀悼，向所有參與救援的工作人員致以崇高敬意。衷心祈願受傷的救援人員及受災民眾早日康復，也盼社會各界的關愛與支援能為受災同胞帶去溫暖，助力他們渡過難關、重建家園。

吉吉表示九歲時曾親身經歷茶果嶺大火，家園慘遭摧毀的痛苦記憶刻骨銘心，因此對宏福苑火災的慘狀深感痛心與共情，他和歌迷會略盡綿力合共捐了六位數字金錢到認可的募捐平台，用於支援大埔宏福苑的災民與家屬。