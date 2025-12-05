宏福苑大火災｜賈思樂演唱會收益全捐災民　以愛做主題：到時感受

賈思樂和廖安麗今日（05/12）出席演唱會記者會。賈思樂表示，是次《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》的所有門券收益，將會不扣除成本捐予大埔宏福苑大火災民。



廖安麗表示：「真係好感動，一個商業機構有呢個心意，已經唔係錢嘅問題，心實在太靚。」賈思樂：「好有愛心，每一次有水災諸如此類嘅事，佢哋都挺身而出。我覺得都要出一分力。」他們都表示，如果想支持的話，不妨去睇演唱會，有歌聽之餘也可出一分力。

問到演唱會會不會有特別安排，賈思樂回答：「我好開心你問呢個問題。我成日都諗，點樣有啲有愛心嘅歌詞，正是今次大部分係同愛心有掛鈎，有意思啲，睇得出唔係是是但但搵啲歌唱，再加上今次演唱會有圍繞愛，會少少⋯⋯呢度唔講住，係同感性有關係。呢樣嘢希望大家到時感受吓。」

問及甘國亮的近況，好友賈思樂說：「好坦白講，我而家都唔知甘生住喺邊間醫院，我都好關心，但係我都相信喺呢段期間，佢好需要休息，畀多啲空間佢，所以我都喺度祈求大家，錫甘生多啲，唔好騷擾佢，到佢康復嘅時候，佢會面對大家。」

另外，對於海俊傑的近況，廖安麗也回應：「我係唔會透露任何佢而家嘅狀況，所以希望大家體諒，佢到適當嘅時候會面對大家，但係我知道佢係好多謝大家嘅關心，熟嘅朋友，唔熟嘅朋友，甚至係傳媒，佢都好感激。（佢要時間調整）任何人都要。」

