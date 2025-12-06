頂流視后拍攝花絮流出揭私下真實人品　童星記錄相處點滴剖白感受

無綫台慶劇《新聞女王2》播出以來再次掀起話題，當中靈魂人物「Man姐」佘詩曼人氣更是有增無減，頻繁穿梭各地出席活動，勢不可擋繼續狂吸金，外界更看好她有望憑此劇第四度封后，再創事業巔峰。劇集掀起了一股追劇熱潮，近日劇情講到Man姐的童年心理陰影，而飾演童年Man姐的童星李紫欣 (Ashely) 演技亦相當出色。日前李紫欣於社交網分享了與她佘詩曼合作的點滴，揭露了佘詩曼在鏡頭背後的真實一面。

Man姐。(影片截圖)

童年Man姐。(影片截圖)

李紫欣在社交平台分享了她與佘詩曼合照和拍攝花絮，相中阿佘搭着李紫欣膊頭，紫欣指是阿佘主動跟她合照，非常友善。李紫欣發文寫道：「Man姐真係好靚😍同埋好nice🥰居然主動同Ashely影相📸第1次同Man姐合作真係好擔心會做唔好影響大家...不過Man姐真係好好會教Ashely點做🤭最後好順利咁完成。多謝監製...導演比機會Ashely可以參與拍攝🙏感謝所有劇組人員對Ashely既照顧。今次拍攝🎬真係辛苦你們每一位喇大家好..我係小Man姐...紅色的小女孩」。

佘詩曼與李紫欣。(小紅書)

從李紫欣分享的花絮片可見，拍攝當日場景頗為惡劣，現場是一個昏暗且水浸的地下空間。佘詩曼擔心李紫欣在昏暗的陌生環境會感到害怕，不僅主動呼喚她到身邊，讓她拿凳子坐在自己身旁，還與她聊天講有趣的事，又拿出手機一起自拍令她放鬆心情。其後李紫欣送了一件小飾物給阿佘，氹得阿佘很開心，阿佘將掛件當作耳環逗她開心，隨即收起好好收藏。佘詩曼本人也有親自留言給李紫欣，鼓勵她說：「小文慧心好叻女！加油！」十分暖心又窩心，獲網民激讚。

佘詩曼對李紫欣好好。(ig截圖)

佘詩曼對李紫欣好好。(ig截圖)

佘詩曼對李紫欣好好。(ig截圖)

佘詩曼對李紫欣好好。(ig截圖)

佘詩曼對李紫欣好好。(ig截圖)