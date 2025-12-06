方媛分享產後保養心得透露三胎順產　無懼素顏揭現時體重震驚網民

郭富城今年10月22日在社交平台宣布老婆方媛為他再誕下了「小公主」，他貼出女兒照片表達感受，指不論兒子或是女兒都是他「最珍貴的禮物」，相中可見，B女眼仔睩睩十分可愛。方媛雖然要坐月，但她在10月26日就特地出來為老公慶祝60歲大壽，產後首度亮相的她，穿上白色貼身T配牛仔褲，腹部平坦、美腿纖細，外形及體態與未生前相差無幾，認真得天獨厚！而方媛坐完月回家後曬出近照，可見她已完全回復產前Fit爆身材！

郭富城與方媛結婚多年一直恩愛如初。（小紅書）

城城出席活動時公布三女名字叫郭詠心，英文名Cheryl。（小紅書）

方媛極速修身曬纖腰！（小紅書）

日前方媛又更新了她的社交網，分享了一條「產後保養vlog」，她寫道：「冬日治愈｜降溫天給自己一場不將就的油養spa #冬天的氛圍 #治愈系入冬 #產後康復」。片中她示範了做產後瑜伽，煮養生茶以及素顏護膚，又曬出大女和二女推住BB車照顧妹妹的片段，十分溫馨。方媛表示產後一個多月的時間除了要照顧小朋友，也有着重自身的恢復，她亦開始慢慢找回自己的狀態。而她現時的狀態表面上看來已跟產前無分別，無論樣貌身材甚至膚質都相當之好，根本看不出已生了三個小朋友以及才剛剛生完BB個多月，非常厲害。有網民問方媛是否順產，她回覆說：「是呀」，另外有網民指感覺她體重沒變化，她說：「之前83現在92斤，終於吃回20幾歲的體重了，也比較健康。」相當之苗條，令不少網民震驚。

方媛的產後保養VLOG。(小紅書)

方媛的產後保養VLOG。(小紅書)

方媛的產後保養VLOG。(小紅書)

方媛的產後保養VLOG。(小紅書)

方媛的產後保養VLOG。(小紅書)

方媛的產後保養VLOG。(小紅書)

方媛的產後保養VLOG。(小紅書)