專訪｜佘詩曼對許紹雄離世 感覺是人生一大損失 ：唔想去接受

佘詩曼的演藝生涯中，與許紹雄（Benz雄）的多次合作，特別是飾演「父女」的緣分，為她帶來了深刻的情感和啟發。但今年十月許紹雄離世，阿佘坦言還未接受，但會以樂觀、積極態度面對。

場地：尖沙咀麗晶酒店

佘詩曼雖然不捨契父許紹雄，但她永遠記得與他一起共事的開心經驗。（陳順禎攝影）

阿佘提到，許紹雄在片場總是能帶來歡樂，讓疲憊的拍攝變得輕鬆「喺片場度佢係好鍾意吹水、講笑，大家都知道好攰。但佢永遠都令到你好開心，同永遠都係鼓勵性嘅：『喂！唔好咁啦、唔好執著啦、唔好咁計較啦、蝕少少有咩問題啫、又唔會少咗一嚿肉、銀行又無少到錢呢？』好多道理都有喺佢身上學到。」

阿佘甚至分享了一個為許紹雄保守秘密的趣事，「有次喺馬來西亞，一齊食榴槤，我見佢不停食，我話：『哇，老竇你得唔得㗎？食咗兩個榴槤喎你！』嗰時食飯前，佢話：『好香啊。』唔好話畀我屋企人聽啊，唔好話畀我老婆同女聽啊，我成日幫佢隱瞞好多嘢。」

佘詩曼記得與許紹雄一齊在馬來西亞狂食榴槤，還要為他保守秘密，不要告訴他的太太及女兒。

雖然許紹雄帶給佘詩曼不少開心及美好的回憶，但他的離世，對阿佘來說都是難以接受。「對我嚟講係一大損失，無諗過呢件事，一路都知發生咩事，但都係突然，都係唔想接受。」但她相信，以許紹雄開朗樂觀的性格，一定希望大家能以積極的態度面對生活。「我相信佢都會，掉番轉佢都會喺度講：『喂，喊咩啊，遲早都到你啦！』你會諗到佢會講呢啲嘢㗎其實。所以當我Imagine 到其實佢都想我哋係繼續好開心，好積極咁面對我哋生活嘅時候，我哋不如繼續咁樣去做，反而可能令到佢更加安樂啊，或者喺天上見到我哋更加開心。」