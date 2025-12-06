袁嘉敏自爆曾獲富三代表白　內地登台被碰敏感部位倒不明黏稠液體

現年41歲的前最上鏡小姐袁嘉敏（Candy）入行以來是非不斷，曾與鍾培生父子糾纏不清，2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過今年2月袁嘉敏宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活，近日她獲邀擔任由余迪偉、何居倬和陳皓雲主持的ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》擔任嘉賓，在星期一晚（8日）播出的一集中，袁嘉敏除了回應外界熱議的「富三代」傳聞之外，更大爆在內地登台的不愉快經歷！

袁嘉敏表示「富三代」事件源於對方主動聯絡並向她表白已暗戀自己多年；兩人相處時對話投契、有火花，她亦曾到對方舉辦的活動幫忙，期間更獲對方給予酬勞。主持迪偉追問二人是否曾發展關係時，袁嘉敏斬釘截鐵表示自己早已向對方「落閘」，又直言不太喜歡與年紀較自己年輕的男生拍拖，並笑言現時依然有24歲的男性對她展開追求。

袁嘉敏坦言，與對方身份懸殊亦是她作出考量的其中一個原因，她自言成長於基層家庭，童年曾在木屋區生活，雖然環境樸素，但田園式的生活方式令她感到滿足。她亦透露自己是華富邨街坊，曾在華富邨小學就讀，更語出驚人地稱華富邨「一定有鬼」，即時引來全場大笑。她笑言，與之相比，「富三代」的成長背景截然不同，自小有傭工照顧、有房車與司機接送，甚至有些富家子弟從未使用過公共交通，因此無法理解她在巴士與地鐵中穿梭擠迫的生活日常。

主持亦問到袁嘉敏童年時有否曾幻想透過結識富有人士改善生活質素，袁嘉敏就指身邊其實一直不乏富貴朋友，而「嫁入豪門」亦與她當時的性格並不相符，因此從未以此為目標。至於外界傳媒曾報道她「被包養」的說法，她坦言自己從未想過會有名氣，甚至一度認為即使意外離世也未必會有人在意，因此抱住「被寫富貴好過被寫貧窮」的心態去面對各種流言蜚語。

袁嘉敏又分享了疫情期間前往內地登台獻唱時所遇到的離奇情況，她指當時場地設計令觀眾與表演者距離極近，曾有人在表演期間觸碰到她的敏感部位。而另一次到某地區演出時，主辦方甚至在未經同意下將不明黏稠液體倒在她身上，令她感到被侮辱，事後質疑對方是否刻意令她的服裝變得透視。

