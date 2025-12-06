許紹雄女兒悼念爸爸　炮轟某男士洩喪禮細節：無視先人及家人傷痛

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月28日凌晨，因癌症引發器官多重機能衰竭安詳離世，終年76歲。許紹雄的喪禮於上月在大圍寶福紀念館地下寶福堂舉行，不少圈中藝人都有到場致意，今日（6日）許紹雄的女兒許惠菁（Charmaine）在社交平台發文悼念爸爸：「一眨眼便一個月了…衷心感謝我哋嘅親人、好朋友同TVB，為爸爸籌劃了一個簡單而莊嚴嘅告別儀式。雖然仍然好難接受呢份突然其來嘅傷痛，但我哋會努力重新站起來 🤍。」

許紹雄在無綫參與拍攝的作品超過142部，當中《使徒行者》的「歡喜哥」、《絕代商驕》的「唐吉」及《新紮師兄》的「舅父冬」等更是深入民心，被譽為「綠葉王」。（影片截圖）

許紹雄早已看透生死。（影片截圖）

掛念爸爸。（IG@charmainexhui）

11月4日是許紹雄生忌，許惠菁分享兒時合照悼念父親。（IG@charmainexhui）

許惠菁透露將會保留父親的社交平台，延續「歡喜精神」。（IG@charmainexhui）

不過許惠菁就透露喪禮當日有來賓對外洩露喪禮細節，令她十分不滿：「大部份來賓都非常尊重在葬禮的閉門儀式- 期間唔錄影、唔影相、唔將閉門儀式分享出去，呢份真心同尊重，我哋衷心感激。🙏🏼遺憾係，部分儀式細節內容被一名新加坡男士洩予香港以外媒體。該位人士嘅無知同侵犯私隱，無視先人及其家人的傷痛，我哋深感痛心！🫶🏻尊重的沉默比曝光更有力量🫶🏻爸爸，安息吧。我哋好掛住你，你永遠都被深愛——此時此刻，直至永遠。💐」

許惠菁發文悼念爸爸。（IG@charmainexhui）

一家三口。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）

兩父女感情好好。（IG@charmainexhui）

雖然許惠菁未有公開該名新加坡男士的身份，但翻查資料，新加坡男星錢翰群曾來港出席喪禮，其後更在接受新加坡傳媒訪問時洩露喪禮儀式的細節，據新加坡傳媒報道，錢翰群於11月18日凌晨搭飛機來港送別許紹雄，事後受訪時更一度哽咽落淚，坦言難以接受好友離世。錢翰群在訪問中表示香港告別式的習俗與新加坡不同，並分享了告別式現場細節，錢翰群透露當日準備了約20分鐘的影片，回顧許紹雄過去演繹過的精彩角色。

新加坡男星錢翰群。（IG@collinchee_roots）

錢翰群又指被許紹雄繼子的悼詞感動落淚，並公開悼詞內容，他透露自己兩年前尚未決定重返演藝圈，但當時許紹雄夫婦就邀請他與黎芷珊擔任其愛女許惠菁婚宴的主持人，事後更大讚他主持得很好，亦是對方的信任及鼓勵令他決定重拾演藝事業，錢翰群大讚許紹雄是一位好先生、好爸爸、好同事，最後更代為轉達家屬在告別式上對許紹雄說的話：「你安心走向有光的地方，我們會好好照顧自己。」