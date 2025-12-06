宏福苑大火｜消防員回憶救傷畫面　爬上6樓氧氣見底過程驚險

大埔宏福苑大火慘劇令全城港人悲痛，今日（06/12）《東張西望》作跟進報道，訪問了當日有份救火的消防員及救傷隊憶述當日情況。



消防員好英勇！（《東張西望》截圖）

灣仔消防局的細搶救車主管接受訪問時，表示當日他和小隊成員進入火場救人。他坦言，記得到場時，現場指揮曾叫他們不要向上望：「去到現場時，已經叫我哋唔好向上望，因為你向上望，你就唔敢行。」

原來過程咁驚險！（《東張西望》截圖）

他續指，由一樓沿樓梯走上去時已發現有積水，十分難行。他也表示，因為氧氣樽只有30分鐘氧氣，所以為了想多留時間拯救，他走到上三樓發現濃煙滿佈，不得不吸氧時才使用氧氣樽。「起初我哋盡量唔吸氧，氧氣樽有30分鐘，如果我哋多忍5分鐘，我哋就可以喺災場多留5分鐘，多5分鐘救傷者。」最終他們在6樓發現兩名傷者在樓梯大堂昏迷。他將男傷者帶往地下，自覺能再救多另一名女傷者後，就在中途將男傷者交給另一名同事後，就回頭將女傷者帶離，所幸在氧氣樽見底時，終於能將兩名傷者救出。過程驚險，實在十分英勇！

原來過程咁驚險！（《東張西望》截圖）

最後救出2名傷者。（《東張西望》截圖）

畫面見到2，3條水喉灌救大火，其實入面仲有消防員救緊火。（《東張西望》截圖）

消防救護隊成員也坦言，就算是受訪時，畫面仍然歷歷在目。他表示，火災熄滅後，他們的另一個工作就要進入環境逐一確認死亡人士，不止是點算，而是要逐一紀錄他們的位置、容貌、衣着，甚至是死亡時的姿勢。另一名消防人員也透露，雖然大家在畫面上只看到有幾條喉，但其實內裏有十分足夠的救火隊正在救火，而且數量十分足夠。

事後工作一樣難做。（《東張西望》截圖）