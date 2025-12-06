龔慈恩女兒林愷鈴港大碩士畢業　才貌雙全歌影視三棲25歲做業主

現年62歲的龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女，大女林愷鈴（Ashley）素有「最美星二代」之稱，不但擁有亮眼外形，更是才貌雙全，今日（6日）她在社交平台分享多張畢業照，並寫道：「我碩士畢業了。兩年時間，所修習的是 English literature and linguistics。經常有人問起，為什麼選文學？我的答案近乎任性——純粹出於『我喜歡』。（其次，身為演員和歌手，多理解文本亦不失為一種自我修練）但這些日子在我城發生的事，卻令我重新叩問：除了『我喜歡』之外，讀文學還有什麼意義？」

林愷鈴自小受母親龔慈恩悉心栽培，為圈中學霸之一，畢業於香港大學建築系。（IG@kaening）

龔慈恩同囡囡林愷鈴。（IG@kung_mimi）

林愷鈴續說：「以前的我，會覺得文學就是藝術，是浪漫表達，是庸常生活的調味劑。而今卻愈發覺得，讀文學是為了保持清醒——讓我依然相信，有些東西值得追尋—— truth, beauty and civility.

1. Truth - not as a dogma, but as a constant pursuit of knowledge through reason, inquiry and evidence.

2. Beauty - the appreciation and celebration of the human condition, being able to recognise what’s good, kind and just

3. Civility - bearing empathy and sensitivity, being willing to cross cultural distance

我不敢輕言『好故事能對抗世界』，但我深信文學不該關在象牙塔裡。每一個說故事的人、每一個閱讀的人，都默默承擔著一份社會的重量。「學海無涯，回頭是岸。」三年前我學士畢業時，曾戲言引用這句話。可惜啊，我並沒有回頭；唯有繼續往前游。」

港大碩士畢業。（IG@kaening）

龔慈恩見證囡囡畢業。（IG@kaening）

現年25歲的林愷鈴，多年來在媽媽悉心培育下學習鋼琴、小提琴、中提琴及長笛等多種樂器，亦接觸朗誦、圍棋與繪畫等多項課外活動。林愷鈴曾就讀香港傳統名校聖保羅男女中學，並在2018年以IB 41分的優異成績考入香港大學建築系，絕對是一名學霸！林愷鈴17歲就簽約成為杜琪峯旗下公司藝人，首部作品為劉德華主演電影《熱血合唱團》，之後又與Dear Jane、「鏡仔」呂爵安、盧瀚霆等合作拍攝MV，亦曾參演ViuTV劇集《繩角》、《冰上火花》、《三命》等，去年初更勇奪「叱咤樂壇新力軍女歌手」金獎！近年歌影視三棲的林愷鈴發展順利，今年10月更被爆以528萬元購入大坑第一閣一個開放式單位，年僅25歲就榮升業主，相當叻女！

才貌雙全！（IG@kaening）

林愷鈴早於17歲就簽約成為杜琪峯旗下公司藝人。（林愷鈴IG圖片）

