伍樂城餐廳即興作《無間道》　憶Twins黐線行程：一年等於人六年

金牌監製伍樂城曾為謝霆鋒、容祖兒創作無數經典，亦一手捧紅Twins登上天團之列，今年他再戰本地樂壇，從其音樂學校選出6位年齡介乎13至16歲的女生，組成全新女團Honey Punch，先後派上兩首作品《蝶式》及《滑到入心》，劍指今年樂壇新人獎。入行30年，風光背後有血有汗，近日他接受雷霆881《星光背後》專訪，暢談由牛頭角下邨走到流行樂壇巔峰的奮鬥史，更大爆與謝霆鋒、阿Sa及阿嬌合作的難忘點滴。

近日金牌監製伍樂城接受雷霆881《星光背後》專訪，暢談由牛頭角下邨走到流行樂壇巔峰的奮鬥史，更大爆與謝霆鋒、阿Sa及阿嬌合作的難忘點滴。

伍樂城從其音樂學校選出6位年齡介乎13至16歲跳唱皆能的女生，組成全新女團Honey Punch，先後派上兩首作品《蝶式》及《滑到入心》。

伍樂城於牛頭角下邨一家五口成長，9歲開始學鋼琴、1990年遠赴美國著名學府伯克利（Berklee College of Music）修讀音樂製作及電影配樂，不過因經濟能力所限，用了五年才完成大學：「因為每一個課程都係錢，譬如一個學期可以讀六科，但我唔夠錢只可以讀兩、三科，就好慢。」為了交學費，伍樂城求學期間兼職過不少工作，且為慳機票錢五年都冇返過香港，他稱：「Waiter、唐人街卡拉OK打碟都做過，最影響我係做Berklee音樂廳嘅帶位，因為所有有名嘅Musician嚟Boston開騷，都會嚟我哋學校，呢份工無得坐係好攰嘅，但乜嘢騷都會睇，譬如音樂劇、Heavy Metal、Jazz，甚至最勁嘅Celine Dion，係令我領略何謂先入為主，好多嘢我以為無乜特別，但表演期間原來玩得好正！」

伍樂城在伯克利（Berklee College of Music）修讀音樂製作及電影配樂，當年因經濟能力所限要狂做兼職：「最影響我係做Berklee音樂廳嘅帶位，因為所有有名嘅Musician嚟Boston開騷，都會嚟我哋學校，呢份工無得坐係好攰嘅，但乜嘢騷都會睇，譬如音樂劇、Heavy Metal、Jazz，甚至最勁嘅Celine Dion。」（陳順禎攝）

伍樂城1995年回港加入許願星工廠先做《山水有相逢》電影配樂，因而遇上人生兩大伯樂黃偉年及趙增熹，亦因趙增熹1996年監製梁漢文的專輯，讓伍樂城寫了首支大熱作《衣櫃裡的男人》，繼而再獲英皇賞識，先後為謝霆鋒監製《無聲彷有聲》、《愛後餘生》、《非走不可》等經典。

伍樂城1995年回港加入許願星工廠做電影配樂，因而遇上人生兩大伯樂黃偉年及趙增熹，亦因趙增熹1996年監製梁漢文的專輯，讓伍樂城寫了首支大熱作《衣櫃裡的男人》。

外界總覺得霆鋒寡言又火爆，伍樂城卻說：「我同佢合作無嘢喎，同佢溝通係最簡單直接！最記得《非走不可》，因為佢一邊錄我一邊諗到歌名，最初公司覺得唔吉利唔想用，係霆鋒撐呢個歌名。」亦因霆鋒的成功，英皇決定將未出道的Twins交到伍樂城手上，校園情懷、青春能量，順利幫Twins走上當紅偶像階梯，伍樂城說：「好多謝佢哋公司畀我哋好大自由度，無乜理我同填詞人點設計。」由Twins未出道到成名後多張專輯，伍樂城見證二人的爆紅辛酸，表示：「佢哋好早已經忙到死，一年等於人哋五、六年，未出道仲好啲，佢哋嘅schedule係痴線嘅，突然間就話要出，唔係一首歌喎，係一隻碟，好彩係兩個，嚟到一個瞓一陣先，一個叫嘢食錄歌先，所以連我根本都無得瞓，但亦訓練到我無乜問題解決唔到。」

外界總覺得霆鋒寡言又火爆，伍樂城卻說：「我同佢合作無嘢喎，同佢溝通係最簡單直接！最記得《非走不可》，因為佢一邊錄我一邊諗到歌名，最初公司覺得唔吉利唔想用，係霆鋒撐呢個歌名。」

因霆鋒的成功，英皇決定將未出道的Twins交到伍樂城手上，伍樂城見證二人的爆紅辛酸，表示：「佢哋好早已經忙到死，一年等於人哋五、六年，未出道仲好啲，佢哋嘅schedule係痴線嘅，突然間就話要出，唔係一首歌喎，係一隻碟！」

Twins爆紅時要Keep住出歌，就伍樂城都要跟住忙，他說：「連我根本都無得瞓，但亦訓練到我無乜問題解決唔到。」（陳順禎攝）

伍樂城跟四大天王也先後合作過，他承認其中一次夢幻經驗，是監製及灌錄劉德華及梁朝偉合唱的《無間道》，令他登上金像獎頒獎台，摘下2003年金像獎最佳電影原創歌曲。談及獲得為這經典電影創作主題曲的機會，伍樂城自揭要擊敗眾多競爭對手，「我哋寫歌都係靠投稿，我要再次好多謝陳德建先生，當時佢處理晒劉德華先生嘅電影，好記得當時我食緊飯，求其問佢要唔要歌，佢話有套電影，故事係：『兵就係賊，賊就係兵！』就係咁多，我就即刻諗到Intro，仲即時喺餐廳攞張紙巾寫喺上面，其實我寫好多歌都係同人食緊飯，《風箏與風》都係咁寫出嚟。最後好好笑，陳德建話恭喜我，佢哋最後揀咗兩首，其中一首係我，咁仲慘，我嗰陣幾日都瞓唔著，End Up中咗，係好開心。」